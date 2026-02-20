Μαρίνα Σάττι για Eurovision: Το “Ferto” μου φάνηκε τέλειο και ο Akylas γλύκας, μακάρι να κερδίσει

Για τον Akyla μίλησε η Μαρίνα Σάττι, επισημαίνοντας πως το «Ferto» της φάνηκε τέλειο και ελπίζει ο 27χρονος να κερδίσει την Eurovision.

Ο Akylas την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου αναδείχτηκε εκπρόσωπος της Ελλάδας στον φετινό διαγωνισμό μέσα από το Sing for Greece 2026 και η τραγουδίστρια, η οποία το 2024 είχε πάει με το «Ζάρι» στον τελικό, επισήμανε στην κάμερα του «Breakfast@Star» την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου ότι είναι ένας γλύκας.

Η Μαρίνα Σάττι είπε αρχικά: «Το τραγούδι μου φάνηκε τέλειο και ο Akylas μου φαίνεται γλύκας. Δεν γνωριζόμαστε, τον ήξερα όμως από πριν». Έπειτα η δημοσιογράφος της εκπομπής σχολίασε πως το «Ferto» θυμίζει το «Ζάρι», με την τραγουδίστρια να απαντά απλώς: «Οκ», ενώ σχετικά με την επιρροή της στον διαγωνισμό δήλωσε: «Δεν πιστεύω ότι άνοιξα νέους δρόμους στην Eurovision».

Λίγο πριν αποχωρήσει, η Μαρίνα Σάττι ανέφερε πως ελπίζει ο Akylas να βγει νικητής φέτος: «Μακάρι, ελπίζω να κερδίσει», είπε χαρακτηριστικά.

Ο Akylas, πέρα από την Ελλάδα, έχει ενθουσιάσει και τις χώρες του εξωτερικού και μετά τη νίκη του στον ελληνικό τελικό, ανέβασε την Ελλάδα στη δεύτερη θέση των προγνωστικών, σύμφωνα με τις στοιχηματικές για την Eurovision 2026 που θα διεξαχθεί τον Μάιο στη Βιέννη. Η Φινλανδία βρίσκεται σταθερά στην πρώτη θέση, ενώ στην τρίτη πλέον βρίσκεται το Ισραήλ. Στην 4η θέση είναι η Σουηδία, ακολουθεί η Ιταλία στην 5η θέση, ενώ στην 6η βρίσκεται η Δανία. Η Ουκρανία, η Βουλγαρία, η Γαλλία και η Μάλτα συμπληρώνουν τη δεκάδα.