Μαρίνα Καλογήρου για τη σεξουαλική κακοποίηση: “Μετά από όσα μου συνέβησαν, βγήκε από μέσα μου μια μεγάλη δύναμη επιβίωση”

Τη δύναμη για επιβίωση που καλλιεργήθηκε μέσα της μετά τη σεξουαλική κακοποίηση που υπέστη στην παιδική της ηλικία υπογράμμισε η Μαρίνα Καλογήρου.

Τον περασμένο Ιούλιο η ηθοποιός εξομολογήθηκε ότι από τα 4 έως τα 14 της κακοποιήθηκε από το φιλικό περιβάλλον της οικογένειάς της και δύο συγγενείς της.

Η Μαρίνα Καλογήρου υποστήριξε ότι όσα συνέβησαν σε εκείνη δυνάμωσαν την πίστη της για τη ζωή και την έκαναν να πάρει την απόφαση να ζήσει όπως ήθελε.

«Μετά από όσα συνέβησαν σε μένα, βγήκε μια πολύ μεγάλη δύναμη επιβίωσης από μέσα μου. Πίστεψα πολύ στη ζωή ώστε να επιβιώσω, να εμπιστευτώ και να ζήσω όμορφα έτσι όπως ήθελα. Δεν ξέρω αν αυτό έχει να κάνει με το ότι προτιμώ να είμαι μόνη μου από τη συντροφικότητα. Μπορεί να έχει να κάνει και με αυτό. Όταν είμαι μόνη μου, νιώθω ότι ζω ακριβώς έτσι όπως θέλω, και κάνω ακριβώς αυτό που θέλω. Δεν είναι απαραίτητο ότι θέλω να είμαι μόνη μου, αλλά βλέπω ότι έτσι λειτουργεί στη ζωή μου καλύτερα», είπε στην κάμερα της εκπομπής «Ραντεβού το ΣΚ», το Σάββατο 1 Νοεμβρίου.

Η ηθοποιός ανέφερε επίσης ότι μετά τη συνέντευξη στην οποία είχε κάνει τις αποκαλύψεις για την κακοποίησή της, πολλοί ήταν εκείνοι που έχοντας βιώσει κάτι αντίστοιχο επικοινώνησαν μαζί της.

Συγκεκριμένα, σημείωσε: «Από τότε που μίλησα για την προσωπική μου κακοποίηση δέχτηκα μηνύματα από πάρα πολύ κόσμο, από χιλιάδες ανθρώπους. Και αυτό δυστυχώς είναι πολύ άσχημο. Οπωσδήποτε χρειάζονται να λέγονται κάποια πράγματα για να παίρνουν δύναμη και άλλοι άνθρωποι. Αυτό το ένιωσα και από τον κόσμο. Τώρα σχηματίζεται μια οργάνωση γι’ αυτό. Δουλεύουμε πολλοί άνθρωποι με πολλή αγάπη γι’ αυτό. Είναι αυτό που κάνω στη ζωή μου αυτό το διάστημα, με πολλή χαρά. Είμαστε τρεις οι επικεφαλής. Θα έχει τη νομική ομάδα, η ομάδα για τους ενηλίκους, η ομάδα για τα παιδιά, η ομάδα εκπαίδευσης για τα σχολεία, η ομάδα έρευνας».

Δείτε το βίντεο