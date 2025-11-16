MENOY

LIFESTYLE

Μαριλού Κατσαφάδου: Όταν αποφασίσεις να κάνει παιδί, πρέπει να έχει δουλέψει μέσα σου το κομμάτι του εγωισμού

|
THESTIVAL TEAM

Με αφορμή τη διπλή θεατρική της παρουσία αυτή τη σεζόν, η Μαριλού Κατσαφάδου παραχώρησε συνέντευξη στο ένθετο Real life και τη δημοσιογράφο Κορύνα Μανταγαρη. Μεταξύ άλλων, δε, η ηθοποιός παραδέχθηκε πως φέρει τύψεις σαν εργαζόμενη μητέρα αλλά μοιράστηκε και τον τρόπο με τον οποίο προσπαθεί να τις διαχειρίζεται μες στην καθημερινότητα.

Έχεις ενοχές ως εργαζόμενη μητέρα;

Ναι, είμαι και αρκετά ενοχικό άτομο, αλλά στο τέλος της ημέρας σκέφτομαι ότι γι’ αυτό το παιδί τα κάνω όλα. Ό,τι έκανα για εμένα, τα έκανα τα προηγούμενα χρόνια. Όταν αποφασίσει ένας άνθρωπος να κάνει παιδί, πρέπει να έχει δουλέψει μέσα του το κομμάτι του εγωισμού. Δεν σημαίνει ότι παύω να είμαι γυναίκα. Όχι, είμαι η μαμά ενός παιδιού που έχει την ανάγκη μου και εγώ θα προσπαθήσω να κάνω το καλύτερο δυνατό, να του παρέχω ό,τι καλύτερο μπορώ και να μπορέσω να τον καθοδηγήσω να είναι ένας σωστός άνθρωπος και ένας καλός άνδρας.

Αυτό είναι το άγχος μου, να είναι καλό παιδί. Ασχολούμαι με το παιδί μου. Καθημερινά θα το φροντίσω, θα το διαβάσω, θα του ετοιμάσω τα πράγματα για την επόμενη ημέρα. Έχω και βοήθησα από το περιβάλλον μου και είμαι καλά σε αυτό το κομμάτι.

Βρίσκεις χρόνο για τον εαυτό σου;

Μπορεί να βρω χρόνο για έναν καφέ, ένα ποτό. Σαφώς φροντίζω τον εαυτό μου. Κάνω πιλάτες, ψυχοθεραπεία, που με βοηθά πάρα πολύ. Ψυχικά και σωματικά νιώθω ότι φεύγω πιο ψηλή, πιο υπερήφανη.

Μαριλού Κατσαφάδου

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

