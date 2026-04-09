Μαριλού Κατσαφάδου: Έπρεπε να καταλάβω τι κρύβω μέσα μου και να αγαπήσω τον εαυτό μου

Η Μαριλού Κατσαφάδου μίλησε για την αναγνωρισιμότητα, την κριτική και τη βαθιά δουλειά που έκανε με τον εαυτό της μέσα από την ψυχοθεραπεία.

Σε συνέντευξή της στο περιοδικό Λοιπόν και τον Ανδρέα Θεοδώρου, η γνωστή ηθοποιός, μεταξύ άλλων, περιέγραψε πώς έμαθε να βάζει όρια και να στέκεται πιο δυνατή.

-Πώς διαχειρίζεσαι την αναγνωρισιμότητα και τις αντιδράσεις του κόσμου;

Δεν είχα σκεφτεί ποτέ ότι θα συμβεί. Χαίρομαι, πραγματικά, όταν με σταματούν στον δρόμο και μου μιλούν για τη δουλειά μου. Οι άνθρωποι έχουν πάντα ένα όμορφο χαμόγελο και έναν καλό λόγο να πουν. Είναι υπέροχο να σου λέει ένας άγνωστος «ευχαριστώ» επειδή τον έκανες να νιώσει καλά ή να γελάσει. Αυτή είναι η μεγαλύτερη ανταμοιβή.

-Μια αρνητική κριτική θα σε επηρεάσει;

Όχι, το έχω δουλέψει πολύ μέσα μου αυτό. Αρνητική κριτική μπορεί να σου κάνει ο οποιοσδήποτε, ένας σύντροφος, ένας θεατής. Εμένα με βοήθησε η ψυχοθεραπεία να μην με επηρεάζουν αυτά.

-Τι ανακάλυψες μέσα από την ψυχοθεραπεία για τον εαυτό σου;

Τη δύναμη. Την είχα πολύ ανάγκη. Να πιστέψω στον εαυτό μου. Έπρεπε να καταλάβω τι κρύβω μέσα μου και να αγαπήσω τον εαυτό μου. Δεν είναι κακό και εγωκεντρικό. Έτσι βάζεις τα όριά σου, σέβεσαι τον εαυτό σου και σε σέβονται και οι άλλοι.