Μαρικέλλυ: Η πρώην παίκτρια του Big Brother κατηγορεί τον σύντροφό της για ξυλοδαρμό – “Με κοπάνησε, το είχε κάνει και στο παρελθόν”

Με κλάματα στα μάτια και ένα βίντεο που δημοσίευσε στον λογαριασμό της στο Tik Tok η πρώην παίκτρια του Big Brother, Mαρικέλλυ, αποκάλυψε ότι έπεσε θύμα κακοποίησης από τον σύντροφό της.

Η νεαρή κοπέλα εξήγησε πως μετά την έξοδό της από το ριάλιτι εγκλεισμού είναι αντιμέτωπη με την κατάθλιψη, και παρότι ο σύντροφός της έδειχνε να τη στηρίζει σε αυτό, έβγαλε μια κακοποιητική συμπεριφορά προς το πρόσωπό της, κάτι που είχε συμβεί και στο παρελθόν.

«Εδώ και αρκετό καιρό βιώνω κατάθλιψη μετά το παιχνίδι που είχα πάει και δίπλα μου σε όλο αυτό είχα το αγόρι μου, αλλά δυστυχώς το αγόρι μου με κοπάνησε. Με είχε κοπανήσει μια φορά, το είχαμε λήξει, τον είχα χτυπήσει κι εγώ πίσω. Μου είχε σκάσει ένα χαστούκι, μου είχε ματώσει τα χείλη. Χωρίζαμε, τα βρίσκαμε και είχαμε πει τώρα ότι κάναμε μια νέα αρχή.

Του είπα ότι “έχω ένα γύρισμα αύριο”, σε ένα σπίτι, και αυτός αποφάσισε να μου πει “πήγαινε φάε καμιά π@@@, σήκω φύγε”. Και του λέω “ναι, ναι, πάω να γα@@@” και μου έσκασε μέσα στα μούτρα μία και αυτό ήταν το τέλος. Γιατί όσο και να μου έχει σταθεί, αυτό δεν του δίνει το δικαίωμα να με χτυπάει, ούτε να κάθομαι σε αυτά και να τα υπομένω.

Οπότε, αν είσαι σαν εμένα, αν έχεις περάσει κάτι σαν εμένα, απλά φύγε. Αυτή τη στιγμή είμαι πάρα πολύ φορτισμένη, γιατί μόλις έφυγα από εκεί. Δεν ξέρω τι να πω, αλλά αυτή είναι η αληθινή πλευρά που δε βλέπετε, γιατί εσείς βλέπετε μόνο τις χαρούμενες στιγμές. Ένιωσα πως θέλω να σας τα πω και κάθε κοπέλα που περνάει κάτι τέτοιο να φύγει, να τρέξει μακριά από αυτό» αναφέρει χαρακτηριστικά στο βίντεό της η Μαρικέλλυ.

