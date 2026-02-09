Μαριάντα Πιερίδη: Έσβησα κάποιες φωτογραφίες του συντρόφου μου από τα social και έγραψαν ότι χώρισα

Στο πλατό του «Happy Day» η Σταματίνα Τσιμτσιλή υποδέχθηκε νωρίτερα σήμερα (9/2) τη Μαριάντα Πιερίδη. Οι δύο γυναίκες είχαν μια ζεστή συζήτηση για την επαγγελματική και προσωπική ζωή της τραγουδίστριας, με αφορμή την κυκλοφορία του νέου της τραγουδιού με τίτλο «Αγνοείται».

Η κουβέντα ξεκίνησε από τη σχέση της με τον γιο της, με τη Μαριάντα Πιερίδη να μιλά ανοιχτά για τον σχολικό εκφοβισμό που είχε υποστεί εκείνος στο παρελθόν και για την παρέμβαση που έκανε απευθυνόμενη στη διεύθυνση του σχολείου.

«Του αρέσει πάρα πολύ το σχολείο, ευτυχώς, γιατί έχει στόχο. Θέλει να πάει κάπου πολύ συγκεκριμένα, θέλει να ασχοληθεί με τα αεροπλάνα. Είτε αυτό είναι μηχανικός αεροσκαφών, είτε αυτό είναι πιλότος», είπε αρχικά η τραγουδίστρια.

«Μετά από αυτό (το περιστατικό με το bullying), το σχολείο ήτανε πολύ πιο ανοιχτό για να συζητήσει την κατάσταση. Το πήρε “πιο ζεστά”, για να σ’ το θέσω λίγο διαφορετικά. Όπως και η οικογένεια του παιδιού, με τους οποίους είμαι πολύ καλή, έχουμε πολύ καλή σχέση πλέον», απαντά η Μαριάντα Πιερίδη για το επίμαχο περιστατικό με τον γιο της.

«Έχουμε βρει τις ισορροπίες μας για να το πω ακριβώς όπως είναι τα πράγματα. Αυτό είναι το δύσκολο. Το να βάλεις το σχολείο να ασχοληθεί σοβαρά, όταν υπάρχει ένα θέμα. Επειδή σχολείο είναι, έχει χιλιάδες παιδιά, λογικό είναι, τα περνάνε λίγο… Αλλά δες όμως που φτάνουμε σε ακραίες καταστάσεις, που συμβαίνουν και μέσα και έξω απ’ το σχολείο.

Είναι πολύ κλειστό παιδάκι, που δυστυχώς τα περισσότερα σε αυτή την ηλικία έτσι είναι. Δεν μιλάνε πολύ. Οπότε προσπαθώ με τρόπο να ρωτήσω: «Τι έγινε μέσα στη μέρα σου; Έχει γίνει κάτι; Πέρασες καλά; Ποιο ήταν το καλύτερο που συνέβη μέσα στη μέρα σου;». Κάποιο διαγώνισμα, κάτι, οπότε εκεί σιγά-σιγά την εκμαιεύεις την πληροφορία. Με επικοινωνία και συζήτηση πρέπει να είμαστε κοντά στα παιδιά μας», σημειώνει η Μαριάντα Πιερίδη.



Στη συνέχεια της συνέντευξης, η Σταματίνα Τσιμτσιλή θέλησε να ξεκαθαρίσει την κατάσταση γύρω από τις φήμες χωρισμού που συνοδεύουν το όνομα της τραγουδίστριας το τελευταίο διάστημα, κάτι για το οποίο η ίδια είχε τοποθετηθεί την προηγούμενη εβδομάδα σε τηλεφωνική επικοινωνία με το Happy Day.

«Έσβησα εγώ κάποιες φωτογραφίες, γιατί λόγω της κυκλοφορίας καινούργιου τραγουδιού, ήθελα να είναι λίγο διαμορφωμένη η σελίδα μου με βάση το τραγούδι. Οπότε ήθελα, έτσι, να ανεβάζω και κάποια γνωμικά, ξέρει ο Δημήτρης. Και μου αρέσει να υπάρχει αυτή η ισορροπία. Γνωμικό, φωτογραφία, γνωμικό, φωτογραφία».