Μαριάντα Πιερίδη: Έχω ζήσει κακοποιητική συμπεριφορά, υπήρξε χειροδικία, την αντιμετώπισα με απίστευτο θάρρος

Στην κακοποιητική συμπεριφορά που βίωσε στο παρελθόν, η οποία έφτασε στο σημείο της χειροδικίας, αναφέρθηκε η Μαριάντα Πιερίδη, εξηγώντας πως διαχειρίστηκε την κατάσταση με θάρρος.

Η τραγουδίστρια παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Status», απόσπασμα της οποίας προβλήθηκε την Παρασκευή 20 Μαρτίου στο «Happy Day». Μεταξύ άλλων, η Μαριάντα Πιερίδη μίλησε για προσωπικές της εμπειρίες, αναφερόμενη σε περιστατικά κακοποιητικής συμπεριφοράς που έχει βιώσει, αλλά και στον τρόπο με τον οποίο κατάφερε να τα διαχειριστεί.

Όπως τόνισε η ίδια, είχε πάντα μία δυναμική, που τη βοηθούσε να αντιδράσεις σε έντονες ή επικίνδυνες καταστάσεις: «Έχει πολλές μορφές η κακοποιητική συμπεριφορά. Νιώθω ότι, όταν έχεις φτάσει σε κάποια ηλικία πια, είναι λογικό να έχεις περάσει και κάποιες δυσκολίες. Άλλοι λιγότερο, άλλοι δυστυχώς πολύ περισσότερο. Σε διάφορες μορφές, λοιπόν, η κακοποιητική συμπεριφορά έχει περάσει από τη ζωή μου, πάντα έβρισκα τον τρόπο να το αντιμετωπίζω εκείνη τη στιγμή. Νιώθω λίγο αντράκι, δεν είμαι η γυναίκα η λιγόψυχη. Υπήρξε κάποια στιγμή χειροδικία την οποία, βέβαια, την αντιμετώπισα εκείνη τη στιγμή με απίστευτο θάρρος. Δεν ξέρω πώς βρήκα αυτό το θάρρος και τη δύναμη. Πήρα τηλέφωνο τη μητέρα μου και της είπα φεύγω».