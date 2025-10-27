MENOY

Μαριάννα Τουμασάτου: Τραγικός ο κόσμος μας, μεγάλο το κακό

|
THESTIVAL TEAM

Με αφορμή τη θεατρική της σύμπραξη με τη Λένα Δροσάκη, η Μαριάννα Τουμασάτου έδωσε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στο ένθετο Enjoy και τη δημοσιογράφο Μαρία Ανδρέου. Ανάμεσα σε άλλα, μάλιστα, η δημοφιλής ηθοποιός αναφέρθηκε στις δυσκολίες που υφίστανται ακόμα στον καλλιτεχνικό κόσμο καθώς και ευρύτερα στην κοινωνία μας.

Πως είναι τα πράγματα στον χώρο σας; Μπορείτε να ζήσετε με αξιοπρέπεια;

Οι Έλληνες ηθοποιοί κάνουν μεγάλο αγώνα. Τρέχουν σε τρεις δουλειές την ημέρα για να τα βγάλουν πέρα, σε σειρές και σε θέατρο και σε εκπομπές και σε ταινίες. Μακάρι από όλες αυτές τις δουλειές να πληρώνονται κιόλας. Σε έναν χρόνο σίγουρα στο θέατρο θα αλλάξουμε και τρεις παραστάσεις. Πολύ δύσκολα τα πράγματα. Και το 2025 είναι ακόμη πιο δύσκολα για τους Έλληνες ηθοποιούς και οικογενειάρχες.

Το επάγγελμα του ηθοποιοί είναι απαξιωμένο από το κράτος. Αν δεν υπήρχε το ΕΚΚΟΜΕΔ να χρηματοδοτεί σειρές, θα είχαν πρόβλημα επιβίωσης πολλοί ηθοποιοί ή θα έκαναν άλλες δουλειές.

Αλλά και όλη η ανθρωπότητα περνά δύσκολα οικονομικά και όχι μόνο…

Μα ζούμε έναν Γ’ Παγκόσμιο Πόλεμο, σε κάθε γωνιά της γης έχει ξεσπάσει και μια εστία πολέμου, είτε με μάχες είτε οικονομικά. Όλοι αντιλαμβανόμαστε πλέον. Πολλοί ακραίοι ηγέτες, μεγάλη σε ηλικία, πάμπλουτοι, κάνουν κουμάντο σε όλο τον πλανήτη. Τα συμφέροντα των ισχυρών έχουν διαλύσει χώρες με ιστορία, έχουν σκορπίσει τον θάνατο. Για να πάνε και πάλι οι ισχυροί για να τις ανοικοδομήσουν, να βγάλουν χρήματα πάνω στις απώλειες. Τραγικός ο κόσμος μας, μεγάλο το κακό…

Χρειάζεται αγώνας, λοιπόν.

Οπωσδήποτε. Γιατί η ζωή είναι χαρά. Να το γράψεις πολλές φορές αυτό. Η ζωή είναι χαρά, δύναμη και γνώση και κάποιοι μας θέλουν να μη χαιρόμαστε, να είμαστε αδύναμοι και χωρίς γνώση.

Μαριάννα Τουμασάτου

