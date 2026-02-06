MENOY

Μαριάννα Τουμασάτου: Στην κόρη μου μίλησα με τρυφερότητα και ειλικρίνεια για την απώλεια του μπαμπά μου

|
THESTIVAL TEAM

Για την απώλεια του πατέρα της και τη δύσκολη προσωπική της διαχείριση μέχρι σήμερα μίλησε από καρδιάς η Μαριάννα Τουμασάτου σε εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στο vidcast που παρουσιάζει η Νάνσυ Παραδεισανού στο Youtube.

«Έχω χάσει τον πατέρα μου εδώ και ενάμιση χρόνο», εκμυστηρεύτηκε αρχικά στη Νάνσυ Παραδεισανού η Μαριάννα Τουμασάτου και τόνισε:

«Δεν ξέρω αν συνηθίζεται η απώλεια. Θέλω να πω ότι στην πρώτη μου πρεμιέρα, που δεν ήταν ο μπαμπάς μου εκεί, επειδή ήταν αδύνατο να σβήσω το τηλέφωνό του και παραμένει εκεί στα αγαπημένα, δεν ξέρω με ποιο τρόπο αλλά συνέβη το εξής:

Την ώρα που μίλαγα με φίλους στο φουαγιέ πήρα, κατά λάθος, τον μπαμπά μου και βγήκε στο κινητό η φωτογραφία του. Δεν νομίζω ότι μπορώ να το συνηθίσω. Το διαχειρίζομαι πια με έναν τρόπο, χωρίς να κλαίω κάθε φορά που λέω τη λέξη ”μπαμπάς” ή κάθε φορά που τον κάνω εικόνα, απλά τώρα πια έχω κουραστεί από την απουσία του».

«Δηλαδή, ενώ συνηθίζεις από μία πλευρά τη συνθήκη, από την άλλη μεριά λες… τώρα, κράτησε πολύ που δεν σε βλέπω. Στην κόρη μου μίλησα με τρυφερότητα και ειλικρίνεια γι’ αυτή την απώλεια γιατί ήταν κοντά, όταν έπαθε ο μπαμπάς αυτό που έπαθε το περασμένο καλοκαίρι», συμπλήρωσε η Μαριάννα Τουμασάτου στη νέα της συνέντευξη.

Μαριάννα Τουμασάτου

