Μαριάννα Τουμασάτου: Μόλις λίγο τα μαγουλάκι κρεμάσει, αρχίζουν τα σχόλια “άντε πήγαινε μωρή κάνε δίαιτα”

THESTIVAL TEAM

Η Μαριάννα Τουμασάτου παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή του Κωνσταντίνου Καμέα και αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στον ηλικιακό ρατσισμό που βιώνουν οι γυναίκες και στον χώρο της υποκριτικής.

Η Μαριάννα Τουμασάτου ανέφερε πως έχει βιώσει και εκείνη ανάλογες συμπεριφορές. Έχει εισπράξει σχόλια που αποκλειστικό στόχο είχαν να την μειώσουν και να την κάνουν να αισθανθεί άσχημα. Δεν τα κατάφεραν όμως οι εμπνευστές τους.

«Φυσικά και υπάρχει ηλικιακός ρατσισμός στις γυναίκες στην υποκριτική. Ο άντρας είναι πιο εύκολο να είναι γοητευτικός και μετά, γιατί γονιδιακά τον έχουμε συνηθίσει με τα γκρίζα μαλλιά να είναι αποδεκτός, να είναι σέξι κι όλα αυτά. Στη γυναίκα μόλις λίγο τα μαγουλάκι κρεμάσει, πάρεις δύο κιλά γιατί οι ορμόνες είναι… μην το συζητήσουμε, αρχίζουν τα σχόλια “άντε πήγαινε μωρή κάνε δίαιτα”», ανέφερε η Μαριάννα Τουμασάτου.

«Ειδικά αν διαφωνείς πολιτικά, δεν απαντάνε με πολιτικό λόγο αλλά με προσβλητικό λόγο. Εννοείται πως το βιώνω κι εγώ, έχω haters πολλούς και δυνατούς. Δεν με στεναχωρούν τα σχόλια για μένα αλλά για αυτούς», συμπλήρωσε η ηθοποιός.

