Μαριάννα Τουμασάτου για Καρυστιανού: “Οι πολιτικές της θέσεις είναι πολύ άκρα δεξιά για τη δική μου αισθητική”

Η Μαριάννα Τουμασάτου βρέθηκε σήμερα καλεσμένη στο πλατό της εκπομπής «Σαββατοκύριακο παρέα».

Η γνωστή ηθοποιός κλήθηκε να απαντήσει και για την Μαρία Καρυστιανού.

«Αν γίνεις αγενής, είναι κάτι που ορίζει εσένα», είπε αρχικά η Μαριάννα Τουμασάτου.

Η Μαριάννα Τουμασάτου είπε στη συνέχεια: «Είμαι μαμά που λέει πάντα την αλήθεια στο παιδί της. Η κόρη μου είναι ένα παιδί που σιγά-σιγά γίνεται δεσποινίς. Οι παρέες της κόρης μου είναι ασφαλείς για την ίδια. Παλιά δεν βλέπαμε τέτοια αγριάδα στην κοινωνία μας. Έχουμε ατιμωρησία και συγκάλυψη σε ό,τι ζούμε γύρω μας. Έχουμε ανάγκη για παιδεία».

Για τη Μαρία Καρυστιανού, η Μαριάννα Τουμασάτου απάντησε: «Τη σέβομαι και θα τη σέβομαι για πάντα. Έχει χάσει το παιδί της κι έχει δώσει μεγάλες μάχες με υψηλούς αντιπάλους, με θεσμούς κλπ… Δεν συμφωνώ με τις πολιτικές της θέσεις, όποιες έχει τύχει να ακούσω ως τώρα. Θεωρώ ότι είναι πολύ άκρα δεξιά για τη δική μου αισθητική.

Θα κάνει τον αγώνα της, το δρόμο της… Έτσι κι αλλιώς έχουμε πολλούς ακροδεξιούς, οπότε δεν τρέχει και τίποτα. Θα είναι πάντα ένα πρόσωπο, μια μάνα που εκτιμάω βαθιά για τον πόνο που έχει ζήσει. Για τις πολιτικές της πεποιθήσεις δεν έχω πολύ καλή εικόνα, αλλά αυτό που βλέπω δεν είναι του γούστου μου».