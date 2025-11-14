MENOY

Μαριάννα Τουμασάτου για Αλέξανδρο Σταύρου: Έχουμε κάνει τον πρώτο μεγάλο κόπο που κάνουν οι άνθρωποι για να είναι μαζί

THESTIVAL TEAM

Η Μαριάννα Τουμασάτου μίλησε στη Λιλή Πυράκη, δίνοντας μια ειλικρινή συνέντευξη για τη σχέση και τη συνεργασία της με τον σύζυγό της, Αλέξανδρο Σταύρου.

«Είμαστε στο ίδιο σήριαλ με τον σύζυγό μου μετά από πέντε χρόνια. Περνάμε πολύ ωραία, κάνουμε πλάκα, αλλά δεν βλεπόμαστε τόσο πολύ», είπε για τη συνεργασία της με τον σύζυγό της μετά από πολλά χρόνια», είπε αρχικά η Μαριάννα Τουμασάτου.

Σε ερώτηση για τη μεταξύ τους σχέση, η ηθοποιός ήταν ξεκάθαρη: «Δεν έχω ζηλέψει ποτέ τον σύζυγό μου, αλλά ούτε εκείνος εμένα. Όλες οι σχέσεις έχουν τα πάνω τους και τα κάτω τους. Εμείς έχουμε κάνει τον πρώτο μεγάλο κόπο που κάνουν οι άνθρωποι για να είναι μαζί, θέλοντας το για πάντα. Έχουμε δώσει τις μάχες μας, τις κερδίσαμε και πορευόμαστε».

Μιλώντας για την κόρη τους, η Μαριάννα Τουμασάτου δεν έκρυψε τους φόβους της: «Έχω πολλούς φόβους για την κόρη μου, ζούμε σε επικίνδυνη κοινωνία. Δεν ξέρω αν η κόρη μου θα ακολουθήσει το επάγγελμά μας, εγώ όμως, θα ήμουν θετική για αυτό».

