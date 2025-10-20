MENOY

LIFESTYLE

Μαριάννα Τουμασάτου: Έχω πάθει 2-3 φορές πνευμονία σε γυρίσματα, η θερμοκρασία μου είναι μόνιμα στους 35,5

THESTIVAL TEAM

Η Μαριάννα Τουμασάτου παραχώρησε συνέντευξη στην Όλγα Λαφαζάνη και στην κάμερα του Happy Day. Η γνωστή πρωταγωνίστρια που συμμετέχει στο «Σπίτι δίπλα στο ποτάμι» αναφέρθηκε στις δυσκολίες συνθήκες της εργασίας της.

«Σε γυρίσματα με έβρεχαν με μάνικες και έξω είχε 0 βαθμούς κελσίου. Παλιά παίρναμε βαρέα και ανθυγιεινά, γιατί η δουλειά μας έχει πράγματα που δεν τα φαντάζετε ο κόσμος, που τα ξέρανε οι υπεύθυνοι. Τώρα δίνουν μόνο κλωτσιές», είπε αρχικά η Μαριάννα Τουμασάτου.

Και πρόσθεσε: «Έχω πάθει 2-3 φορές πνευμονία σε γυρίσματα και 5 φορές υπερκόπωση. Από τότε η θερμοκρασία μου είναι μόνιμα στους 35,5».

