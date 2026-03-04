Μαριάννα Παπαμακαρίου: Στην πορεία μου στο τραγούδι συνάντησα πολλές δυσκολίες – Όνειρο ζωής η συνεργασία με τον Αντώνη Ρέμο

Καλεσμένη στο πλατό της εκπομπής «Buongiorno» ήταν σήμερα η Μαριάννα Παπαμακαρίου, η οποία μίλησε στη Φαίη Σκορδά και τους συνεργάτες της για τη ζωή και την καριέρα της.

«Έχω μεγάλο fan club που με στηρίζει όλα αυτά τα χρόνια, είμαι 20 χρόνια στον χώρο. Είμαι από την Κύπρο και μεγάλωσα εκεί. Ήταν τραγουδίστρια η μαμά μου. Από αυτήν πήρα το ταλέντο», είπε αρχικά η Μαριάννα Παπαμακαρίου.

Η Μαριάννα Παπαμακαρίου είπε στη συνέχεια: «Όλο αυτό που μου έμαθε, να είμαι ο εαυτός μου, να τραγουδάω όπως τραγουδάω. Επαγγελματίας τραγουδίστρια και με δισκογραφία βέβαια. Έκαναν ό,τι μπορούσαν οι γονείς μου και τους είμαι ευγνώμων γι’ αυτό. Είχα κλίση στο τραγούδι και τραγουδάω από 3-4 ετών. Από 7 ετών έμαθα πιάνο, πήγα στο ωδείο, όλα αυτά τα ‘χω τελειώσει.

Και μετέπειτα σπούδασα στο εξωτερικό και ήρθα Ελλάδα στα 23-24. Μόλις τελείωσα δηλαδή τις σπουδές. Ήμουν στη Βουλγαρία και έκανα εμφανίσεις με τον Καραφώτη που σπούδαζε ιατρική τότε. Δούλευα παράλληλα όσο σπούδαζα. Όλοι φοιτητές, 800 άτομα, 700 άτομα, 500 άτομα, Παρασκευή-Σάββατο δουλεύαμε και παράλληλα σπουδάζαμε».

Για τα ακούσματά της και τα τραγούδια που ερμηνεύει, η Μαριάννα Παπαμακαρίου είπε: «Σίγουρα έχω κλίση στο λαϊκό τραγούδι που το έχω από τη μάνα μου. Jazz πάρα πολύ που αυτό έχω σπουδάσει, pop και jazz. Και ροκ μ’ αρέσει βέβαια. Μ’ αρέσουν τα ροκ τραγούδια. Θέλει μια προσέγγιση, ένα σεβασμό ιδιαίτερο».

Για τις συνεργασίες της, η Μαριάννα Παπαμακαρίου ανέφερε: «Η πρόταση τώρα ήρθε από τον Αντώνη Ρέμο. Μετά από ένα πάρτι κάποιου κοινού μας φίλου με άκουσε και δεν πρόλαβε να περάσει μία μέρα και έτσι επικοινώνησε με τον μάνατζερ μου. Απλόχερα ήρθε η πρόταση, ουρανοκατέβατα. Έπαθα πλάκα όταν μου έγινε η πρόταση από τον Αντώνη Ρέμο. Του απάντησα: «Βεβαίως Αντώνη μου, με τα χαράς. Είμαι έτοιμη». Είμαι έτοιμη!». Είναι guest ο ρόλος μου στο μαγαζί. Είμαι ευγνώμων, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, πάρα πολύ ικανοποιημένη. Από όλους και από όλα».

Για την γνωριμία της με τον αείμνηστο Βασίλη Καρρά και τις συνεργασίες της γενικότερα, η Μαριάννα Παπαμακαρίου είπε: «Πριν πολλά χρόνια γνωριστήκαμε με τον αείμνηστο Βασίλη Καρρά. Στεναχωριέμαι λίγο να τα συζητάω. Μου έδωσε δύο τραγούδια διά χειρός του Βασίλη Καρρά η κ. Χριστίνα Καρρά η σύζυγός του, έδωσε την άδειά της και την ευχαριστώ. Θα κάναμε «Στην οδό Λυσίου» εμφανίσεις με την Γλυκερία, απλά δεν το έτσι επέτρεψαν οι συγκυρίες. Κάποια λάθος πράγματα τα οποία δεν φταίμε κάπου εμείς. Ήταν όνειρο ζωής η συνεργασία μου με τον Αντώνη Ρέμο».

Κλείνοντας, η Μαριάννα Παπαμακαρίου είπε: «Πάρα πολλές δυσκολίες, δεν είναι όλα ευχάριστα και ωραία. Άνοιγαν πόρτες, έκλειναν πόρτες. Δεν θέλουν να σε βοηθήσουν κάποιοι άνθρωποι. Κάποιοι με πολλή χαρά, κάποιοι δεν θέλουν απλά να βοηθήσουν. Και άλλες εποχές νομίζω τότε, ήταν λίγο πιο σκληρά τα πράγματα. Τώρα έγινε ένα πολύ όμορφο ξεκαθάρισμα στην ελληνική δισκογραφία. Νομίζω ότι παραμένουν οι φωνές που πραγματικά είναι δυνατές, με πυγμή, με ήθος και προσωπικότητα. Έτσι θέλω να πιστεύω δηλαδή. Μεγάλο σχολείο ο Πασχάλης Τερζής».