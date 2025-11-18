Μαριάννα Παπαμακαρίου: “Ερχόμενη από την Κύπρο στην Ελλάδα, πέρασα κι εγώ διάφορα, σνομπαρία λέγεται;”

Η Μαριάννα Παπαμακαρίου βρέθηκε καλεσμένη στο The 2Night Show με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου και μίλησε για τη διαδρομή της στη μουσική, τη σχέση της με τα είδη και τις δυσκολίες που αντιμετώπισε ερχόμενη από την Κύπρο.

«Μόχθησα πάρα πολύ στη μουσική. Μελέτησα όλα τα είδη. Παλιά μελετούσα όλα τα είδη παράλληλα. Έχοντας και μια μαμά τραγουδίστρια, φωνάρα, που μιλάμε το ίδιο εν τω μεταξύ, είμαστε δηλαδή… είναι μπέρδεμα. Ο κόσμος μας μπερδεύει. Με έμαθε τι εστί λαϊκό τραγούδι. Να στέκομαι, να είμαι ωραία, αξιοπρεπής. Τα αγαπώ όλα όμως. Και θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ γι’ αυτό το όμορφο κάλεσμα. Σε θαυμάζω γιατί είσαι καλός άνθρωπος», είπε αρχικά η Μαριάννα Παπαμακαρίου.

«Έχεις πολύ ωραία μάτια. Καθαρά είναι τα μάτια σου», της είπε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, με τη τραγουδίστρια να απαντά: «Πιστεύω ότι οι καλλιτέχνες οι πραγματικοί δεν ξέρουν να λένε καλά ψέματα. Είμαστε αισθηματίες. Και φαίνεται και όταν τραγουδάω. Δεν είμαι πολύ παθιασμένο άτομο όταν τραγουδάω, δεν συμπορεύομαι δηλαδή με όλα αυτά».

Αναφερόμενη στη συζήτηση για τα «σκυλάδικα», η Μαριάννα Παπαμακαρίου δήλωσε: «Οι πελάτες στα σκυλάδικα είναι γνήσιοι. Είναι αυτό το γνήσιο, υπάρχει». Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου σχολίασε: «Δεν μπορώ να πιστέψω ότι υπάρχει μουσικός σε αυτόν τον κόσμο που να είναι πραγματικός μουσικός και να κατηγορεί ένα άλλο είδος μουσικής», με την τραγουδίστρια να τονίζει: «Ποτέ. Ποτέ. Απαγορεύεται».

Μιλώντας για όσα αντιμετώπισε στην αρχή, είπε: «Ερχόμενη από την Κύπρο στην Ελλάδα, πέρασα κι εγώ διάφορα. Σνομπαρία λέγεται; Πώς λέγεται αυτό; Ναι, εντάξει, έχω ακούσει και πολλά άλλα. Όλα καλά. Ο σεβασμός έρχεται με τα χρόνια, με τη δουλειά. Όλα καλά».