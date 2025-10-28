MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Μαριάννα Κιμούλη: “Με τον πατέρα μου, Γιώργο Κιμούλη, έχουμε κάνει μία συμφωνία μεταξύ μας”

|
THESTIVAL TEAM

Δηλώσεις στην εκπομπή Happy Day έκανε η Μαριάννα Κιμούλη. Η γνωστή ηθοποιός απάντησε, μεταξύ άλλων, και για τον πατέρα της, Γιώργο Κιμούλη και τη συμφωνία που έχουν κάνει οι δυο τους.

«Προσπαθώ να λειτουργώ με μια αρχή στη ζωή μου. Προσπαθώ να προστατεύω λίγο τον εαυτό μου από όλο αυτό το κομμάτι, με τα όσα γράφονται στα sites», είπε αρχικά η Μαριάννα Κιμούλη.

Η Μαριάννα Κιμούλη είπε στη συνέχεια: «Ο πατέρας μου είχε έρθει πέρυσι και είδε την παράσταση και θα έρθει ξανά και φέτος. Μου είπε την άποψή του, επειδή εγώ του το ζήτησα. Έχουμε κάνει συμφωνία μεταξύ μας, μόνο αν του το ζητήσω εγώ, θα μου πει. Οπότε ναι, σε αυτή την παράσταση, του το ζήτησα».

Μαριάννα Κιμούλη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 16 ώρες πριν

Στη Θεσσαλονίκη αύριο ο Κυριάκος Μητσοτάκης – Θα παρακολουθήσει την στρατιωτική παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 21 ώρες πριν

Παραδόθηκε ο 23χρονος που σκότωσε τον συγγενή του στο ματωμένο γλέντι στην Κρήτη

ΔΙΕΘΝΗ 21 ώρες πριν

Ζελένσκι στο Axios: Μέσα στην επόμενη εβδομάδα θα παρουσιάσουμε σχέδιο εκεχειρίας με τους Ευρωπαίους

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 21 ώρες πριν

Πιερρακάκης: Η Ελλάδα σήμερα είναι πυλώνας σταθερότητας και ανάπτυξης στην Ευρώπη

LIFESTYLE 14 ώρες πριν

Άγγελος Παπαδημητρίου για Διονύση Σαββόπουλο: “Τον πολεμούσα μέχρι τα 40 μου, ήταν εχθρός”

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 3 ώρες πριν

Τύρναβος: Άνδρας απειλούσε με μαχαίρι την οικογένειά του – Επιτέθηκε και τραυμάτισε τρεις αστυνομικούς