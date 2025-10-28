Μαριάννα Κιμούλη: “Με τον πατέρα μου, Γιώργο Κιμούλη, έχουμε κάνει μία συμφωνία μεταξύ μας”

Δηλώσεις στην εκπομπή Happy Day έκανε η Μαριάννα Κιμούλη. Η γνωστή ηθοποιός απάντησε, μεταξύ άλλων, και για τον πατέρα της, Γιώργο Κιμούλη και τη συμφωνία που έχουν κάνει οι δυο τους.

«Προσπαθώ να λειτουργώ με μια αρχή στη ζωή μου. Προσπαθώ να προστατεύω λίγο τον εαυτό μου από όλο αυτό το κομμάτι, με τα όσα γράφονται στα sites», είπε αρχικά η Μαριάννα Κιμούλη.

Η Μαριάννα Κιμούλη είπε στη συνέχεια: «Ο πατέρας μου είχε έρθει πέρυσι και είδε την παράσταση και θα έρθει ξανά και φέτος. Μου είπε την άποψή του, επειδή εγώ του το ζήτησα. Έχουμε κάνει συμφωνία μεταξύ μας, μόνο αν του το ζητήσω εγώ, θα μου πει. Οπότε ναι, σε αυτή την παράσταση, του το ζήτησα».