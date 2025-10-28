Mαριάννα Κιμούλη: H συμφωνία που έχει κάνει με τον πατέρα της, Γιώργο Κιμούλη

MENOY

Η Μαριάννα Κιμούλη μίλησε στην κάμερα της εκπομπής “Happy Day”. Η ταλαντούχα ηθοποιός αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στη σχέση που έχει με τον πατέρα της, Γιώργο Κιμούλη, καθώς και στη συμφωνία που έχουν κάνει οι δυο τους.

«Προσπαθώ να λειτουργώ με μια αρχή στη ζωή μου. Προσπαθώ να προστατεύω λίγο τον εαυτό μου από όλο αυτό το κομμάτι, με τα όσα γράφονται στα sites», είπε αρχικά η Μαριάννα Κιμούλη.

Και πρόσθεσε: «Ο πατέρας μου είχε έρθει πέρυσι και είδε την παράσταση και θα έρθει ξανά και φέτος. Μου είπε την άποψή του, επειδή εγώ του το ζήτησα. Έχουμε κάνει συμφωνία μεταξύ μας, μόνο αν του το ζητήσω εγώ, θα μου πει. Οπότε ναι, σε αυτή την παράσταση, του το ζήτησα».

