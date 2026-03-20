Μαριάνα Κατσιμίχα: Ο πατέρας μου είναι πολύ υποστηρικτικός μαζί μου, τον συμβουλεύομαι αρκετά

THESTIVAL TEAM

Τη σχέση με τον πατέρα της, Πάνο Κατσιμίχα περιέγραψε η Μαριάνα Κατσιμίχα, αναφέροντας ότι ο είναι υποστηρικτικός μαζί της και πως τον συμβουλεύεται στα βήματά της.

Η κόρη του τραγουδιστή το τελευταίο διάστημα έχει γίνει viral μέσω του κομματιού της «Το Βαλς των ονείρων». Σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή «Buongiorno» που προβλήθηκε την Παρασκευή 20 Μαρτίου, η Μαριάνα Κατσιμίχα μοιράστηκε μεταξύ άλλων τη συμβουλή που της έχει δώσει ο πατέρας της.

Όπως είπε: «Ο πατέρας μου είναι πολύ υποστηρικτικός μαζί μου, τον συμβουλεύομαι αρκετά. Αυτό που μου λέει είναι ότι αν σταματήσω να βλέπω τη μουσική με ρομαντικό τρόπο, όπως τώρα, να σταματήσω να το κάνω. Έχει γίνει μια τεράστια κουβέντα γύρω από αυτό και το πώς βλέπουμε και οι δυο τη μουσική, και πώς τη βλέπει κι εκείνος μέχρι και σήμερα».

Στη συνέχεια, μίλησε για το «βάρος» που φέρει το επίθετό της και πώς το αντιμετωπίζει στη μουσική πορεία της: «Δεν θεωρώ βαρύ το επίθετό μου με την κακή έννοια. Είναι βαρύ γιατί κουβαλάει μια ιστορία. Οπότε προσπαθώ να φανώ αντάξια, αν το καταφέρνω, σε αυτό το όνομα που έχω και να νιώθω ότι κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ γι’ αυτό».

