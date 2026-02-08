MENOY

Μαρία Τζομπανάκη: Όταν πάρω μια απόφαση στη ζωή μου, την τιμώ ακόμα κι αν σπάσω το κεφάλι μου

THESTIVAL TEAM

Συνέντευξη στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ» και την Ελένη Μουστάκη παραχώρησε η Μαρία Τζομπανάκη. Η γνωστή ηθοποιός μίλησε για την παράσταση «Φλαντρώ» που πρωταγωνιστεί στο θέατρο Αλάμπρα.

«Στο καμαρίνι είναι η πραγματικότητά μας. Χρειάζομαι 20 λεπτά απόλυτης ησυχίας πριν βγω στη σκηνή», είπε αρχικά η Μαρία Τζομπανάκη.

Η Μαρία Τζομπανάκη είπε στη συνέχεια: «Αν η παράσταση “Φλαντρώ” γραφόταν σήμερα, ο συγγραφέας θα μιλούσε ανοικτά για την κακοποίηση.

Ένας από τους λόγους που πέτυχε ο Σασμός ήταν γιατί προστάτευε ο ένας τον άλλον. Όταν πάρω μια απόφαση στη ζωή μου, την τιμώ ακόμα κι αν σπάσω το κεφάλι μου».

