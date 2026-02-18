Μαρία Τζομπανάκη: Εξήγησα στον σύζυγό μου ότι στην κορυφή της πυραμίδας είναι ο γιος μου και η αγάπη μου για την πατρίδα μου

Καλεσμένη στο πλατό της εκπομπής «Καλύτερα αργά» ήταν η Μαρία Τζομπανάκη, η οποία μίλησε για όλα στην Αθηναϊδα Νέγκα.

«Γεννήθηκα και μεγάλωσα στην Κρήτη, όπου κυκλοφορούσα κυρίως με τον πατέρα μου και τα αδέλφια μου. Δεν ήταν εύκολα, αλλά πέρασα ωραία», είπε αρχικά η Μαρία Τζομπανάκη.

Η Μαρία Τζομπανάκη είπε στη συνέχεια: «Είχα μια ζωή πολύ προστατευμένη. Ήταν κάπως επίπλαστη η αντικειμενικότητα, γιατί είχαν δημιουργήσει γύρω μου ένα πολύ προστατευμένο πλαίσιο, αλλά πέρασα καλά. Όταν ήρθα στην Αθήνα και άρχισαν να έρχονται οι εκπλήξεις, τα “χαστούκια”, είχα μάθει να τα αποφεύγω».

Η Μαρία Τζομπανάκη ανέφερε επίσης: «Έχω ωριμάσει. Μπορώ να τιθασεύω αυτό που μπορεί να ενοχλήσει τον σύντροφό μου. Ποτέ δεν είπα “σε χρειάζομαι” για να πάρω κάτι. Δεν με ενδιαφέρει τόσο πολύ αυτό. Με τον γάμο μας ήθελα να χαρίσω στον άντρα μου μια παραδοσιακή γιορτή».

Εξήγησα στον σύζυγό μου ότι πάνω απ’ όλα είναι το παιδί. Μου είπε “εντάξει, είναι ολόκληρος άντρας”. Του είπα ότι στην κορυφή της πυραμίδας είναι ο γιος μου και η αγάπη μου για την πατρίδα μου. Μου απάντησε “ωραία, καταλαβαίνω την αγάπη για το παιδί, αλλά είναι μεγάλος πια, άσ’ τον”. Μα δεν κάνω κάτι, δεν πάω από πάνω του να τον καταπιέζω — απλώς προηγείται».