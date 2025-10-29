Μαρία Τζομπανάκη: Δεν ήμουν ποτέ παρεμβατική στις σχέσεις του Ορφέα

MENOY

Η Μαρία Τζομπανάκη βρέθηκε στον καναπέ της εκπομπής της “Super Κατερίνα” και -μεταξύ άλλων- αναφέρθηκε στη σχέση με τον γιο της, Ορφέα Αυγουστίδη.

«Ο Ορφέας δεν είναι ιδιοκτησία μου, είναι πια ο δάσκαλός μου, μαθαίνω από αυτόν, όπως μαθαίνω και από τον εγγονό μου. Όταν κάνεις μόνο ένα παιδί, είναι φυσικό να πέσεις επάνω του με τα μούτρα. Είναι πολύ ωραίο και μοναδικό συναίσθημα. Πρέπει όμως να είμαστε προσεκτικές και να θυμόμαστε ότι δεν θα είμαστε για πάντα δίπλα του. Πρέπει να αναθρέψουμε ένα παιδί σίγουρο για τον εαυτό του, δυνατό και δίκαιο με τον εαυτό του και τους άλλους, για να μην μας χρειάζεται αλλά να μας αγαπά», περιγράφει η Μαρία Τζομπανάκη.

«Όταν χρειάζεσαι τον γονιό σου μετά την ενηλικίωση σε πρακτικά και ψυχολογικά θέματα, κάτι δεν έχει κάνει καλά ο γονιός», υπογράμμισε η ηθοποιός.

«Δεν έχω υπάρξει ποτέ παρεμβατική στις σχέσεις του Ορφέα, παρά μόνο όταν ήταν μικρός και δεν ήξερε. Τον οδηγούσα προς το σωστό. Όταν μεγάλωσε και άρχισε να αναλαμβάνει ευθύνες, υποχωρούσα», παραδέχεται η Μαρία Τζομπανάκη στη συνέχεια της κουβέντας.

«Όταν έγινε ο Ορφέας ηθοποιός εγώ “έκανα πίσω”, για να μην υπάρχει σύγκριση. […] Με τον άντρα μου είμαι παντρεμένη 10 χρόνια και είμαστε πολύ αγαπημένοι. […] Ο εγγονός μου είναι 100 φορές παιδί μου», δήλωσε για την προσωπική της ζωή η Μαρία Τζομπανάκη.

