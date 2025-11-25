MENOY

Μαρία Παναγοπούλου για Κώστα Χαρδαβέλλα: Αν είχε φύγει στην πρώτη του ασθένεια, θα ήταν 100 φορές πιο δύσκολο

|
THESTIVAL TEAM

Η Μαρία Παναγοπούλου έδωσε συνέντευξη στο νέο επεισόδιο του podcast που παρουσιάζει η Έλενα Μακρή Λυμπέρη. Μεταξύ άλλων, η χήρα του αείμνηστου Κώστα Χαρδαβέλλα μίλησε ανοιχτά για τις δυσκολίες που βίωσε και συνεχίζει να βιώνει μετά την απώλειά του.

Όπως είδαμε στον αέρα του Buongiorno, το πρωινό της Τρίτης, η Μαρία Παναγοπούλου εξομολογήθηκε πως “το βλέμμα των ανθρώπων αλλάζει μετά την απώλεια, πραγματικά σε κοιτάνε αλλιώς. Ο Κώστας έφυγε 79 ετών. Δεν έχει καμιά διαφορά για μένα όσο χρονών και αν έφευγε, ακόμα και 109 χρονών να έφευγε για μένα θα ήταν το ίδιο”.

“Όμως σκέφτομαι ότι αν είχε φύγει στην πρώτη του ασθένεια, στα 65 του, θα ήταν 100 φορές πιο δύσκολο. Γιατί νιώθεις ότι είχα τόσα πολλά ακόμη να κάνω”.

“Για να είμαι ειλικρινής, όσο περνάει ο καιρός, γίνεται λίγο πιο δύσκολο. Δηλαδή δεν ξέρω ποιος είπε ότι ο χρόνος είναι γιατρός, αλλά δεν είναι γιατρός ο χρόνος” πρόσθεσε, εν συνεχεία, η Μαρία Παναγοπούλου στη νέα της συνέντευξη.

Μαρία Παναγοπούλου

