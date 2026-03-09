MENOY

LIFESTYLE

Μαρία Μπεκατώρου: “Τα μεγέθη δεν μετράνε πολλές φορές” – Η ατάκα που προκάλεσε γέλια

|
THESTIVAL TEAM

Μια ερώτηση για ποτάμια της υφηλίου, στάθηκε η αφορμή για ένα από τα πιο αστεία στιγμιότυπα στο σημερινό επεισόδιο του The Chase. Η Μαρία Μπεκατώρου, γνωστή για το πηγαίο χιούμορ της, δεν άφησε να πέσει κάτω η παρατήρηση της Chaser, δίνοντας μια απάντηση που έκανε τους πάντες στο πλατό να γελάσουν.

Όλα ξεκίνησαν όταν ο παίκτης κλήθηκε να βρει ποιος ποταμός διασχίζει τις περισσότερες πρωτεύουσες κρατών, ανάμεσα στον Γιανγκτσέ, τον Βόλγα και τον Δούναβη. Ο διαγωνιζόμενος επέλεξε τον Δούναβη, με την παρουσιάστρια να συμφωνεί μαζί του πριν καν αποκαλυφθούν οι επιλογές.

Πιο συγκεκριμένα, η Μαρία Μπεκατώρου ανέφερε:

«Το πιστεύω κι εγώ, γιατί πριν… πριν δω τις απαντήσεις, τον Δούναβη απάντησα. Ήταν μες στο μυαλό μου πριν έρθουνε. Εύχομαι να είμαστε σωστοί».

Όταν η απάντηση επιβεβαιώθηκε ως ορθή, η Chaser, έδωσε επιπλέον στοιχεία για το ποτάμι, σημειώνοντας πως:

«Έχει επτά πρωτεύουσες διαρρέει, αν και ο μικρότερος, ο πιο πολυπολιτισμικός».

Η απάντηση της Μπεκατώρου που «έγραψε»

Η επισήμανση για το μικρότερο μέγεθος του Δούναβη σε σχέση με τους υπόλοιπους ποταμούς της ερώτησης, έδωσε την πάσα στην παρουσιάστρια για ένα σχόλιο με διπλό νόημα.

Γελώντας, η Μαρία Μπεκατώρου απευθύνθηκε στον παίκτη και την Chaser λέγοντας:

«Τα βλέπεις; Τα μεγέθη δεν μετράνε πολλές φορές! Εκεί καταλήγουμε. Στα ποτάμια δεν μετράνε.!»

The Chase

