Μαρία Κορινθίου: Είδα πάρα πολύ τοξικότητα και προτίμησα να προφυλάξω την ψυχική μου γαλήνη

Η Μαρία Κορινθίου παραχώρησε συνέντευξη στην κάμερα της εκπομπής Weekend και μίλησε για την αγάπη που νιώθει για την Ελλάδα καθώς και για τις προτάσεις που έχει δεχθεί κατά καιρούς να ασχοληθεί με τον χώρο της πολιτικής.

Πιο συγκεκριμένα, η Μαρία Κορινθίου σημείωσε χαρακτηριστικά πως “είμαι πιο σίγουρη από ποτέ για τον εαυτό μου. Ξέρω ποια είμαι, και τι θέλω. Δεν θέλω άγχος στη ζωή μου, δεν θέλω φασαρία, δεν θέλω ψίθυρους. Θέλω ηρεμία και γαλήνη”.

“Δυστυχώς στις μέρες μας θεωρείται αρνητικό να δηλώνεις ότι αγαπάς την πατρίδα σου, ότι είσαι περήφανη για την πατρίδα σου και μπορεί να κατηγορηθείς ότι είσαι εθνικιστής. Εγώ είμαι πατριώτισσα. Αγαπάω την Ελλάδα, αγαπάω την χώρα μου”.

“Μου έχουν γίνει προτάσεις για να πολιτευτώ, αρκετές θα μπορούσα να πω. Υπήρξε κάποια στιγμή που το σκέφτηκα εντόνως αλλά μετά είδα πάρα πολύ τοξικότητα και προτίμησα να προφυλάξω την ψυχική μου γαλήνη και ηρεμία” συμπλήρωσε, ακόμα, η Μαρία Κορινθίου στην κάμερα της εκπομπής του ΣΚΑΪ.