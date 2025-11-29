MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Μαρία Κορινθίου: Είδα πάρα πολύ τοξικότητα και προτίμησα να προφυλάξω την ψυχική μου γαλήνη

|
THESTIVAL TEAM

Η Μαρία Κορινθίου παραχώρησε συνέντευξη στην κάμερα της εκπομπής Weekend και μίλησε για την αγάπη που νιώθει για την Ελλάδα καθώς και για τις προτάσεις που έχει δεχθεί κατά καιρούς να ασχοληθεί με τον χώρο της πολιτικής.

Πιο συγκεκριμένα, η Μαρία Κορινθίου σημείωσε χαρακτηριστικά πως “είμαι πιο σίγουρη από ποτέ για τον εαυτό μου. Ξέρω ποια είμαι, και τι θέλω. Δεν θέλω άγχος στη ζωή μου, δεν θέλω φασαρία, δεν θέλω ψίθυρους. Θέλω ηρεμία και γαλήνη”.

“Δυστυχώς στις μέρες μας θεωρείται αρνητικό να δηλώνεις ότι αγαπάς την πατρίδα σου, ότι είσαι περήφανη για την πατρίδα σου και μπορεί να κατηγορηθείς ότι είσαι εθνικιστής. Εγώ είμαι πατριώτισσα. Αγαπάω την Ελλάδα, αγαπάω την χώρα μου”.

“Μου έχουν γίνει προτάσεις για να πολιτευτώ, αρκετές θα μπορούσα να πω. Υπήρξε κάποια στιγμή που το σκέφτηκα εντόνως αλλά μετά είδα πάρα πολύ τοξικότητα και προτίμησα να προφυλάξω την ψυχική μου γαλήνη και ηρεμία” συμπλήρωσε, ακόμα, η Μαρία Κορινθίου στην κάμερα της εκπομπής του ΣΚΑΪ.

Μαρία Κορινθίου

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΕΚΚΛΗΣΙΑ 15 ώρες πριν

Στο Φανάρι σήμερα ο Πάπας Λέων ΙΔ’ – Θα υπογράψει κοινή διακήρυξη με τον Οικουμενικό Πατριάρχη

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 16 ώρες πριν

Συγκέντρωση αλληλεγγύης στον Παλαιστινιακό λαό σήμερα στη Θεσσαλονίκη

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 15 ώρες πριν

Μιχαηλίδου: Θα διορθωθούν τα λάθη στην επιστροφή του ενοικίου – Έρχονται κοινωνικές κατοικίες για δημοσίους υπαλλήλους

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 9 ώρες πριν

ΣΥΡΙΖΑ: Απών το Ταμείο Ανάκαμψης από την αντιμετώπιση της λειψυδρίας, παρούσες οι απευθείας αναθέσεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 11 ώρες πριν

Απίστευτο τροχαίο στην Ξάνθη: Εμβόλισε αυτοκίνητο και εγκατέλειψε τους τραυματίες επιβάτες του οχήματος

ΕΚΚΛΗΣΙΑ 3 ώρες πριν

Οικουμενικό Πατριαρχείο: Με μηνύματα υπέρ της ενότητας των Χριστιανών και της ειρήνης, η Κοινή Διακήρυξη Βαρθολομαίου και Λέοντος