Μαρία Κωνσταντάρου: “Τα πούλησα όλα για να ζήσω – Θέλω να παίξω στον Εκατομμυριούχο” – Η απάντηση Αρναούτογλου

«Αυτή τη στιγμή δεν έχω λόγο ύπαρξης, πέρα απ’ το ότι περιμένω το καλοκαίρι, να πάω στη θάλασσα να κολυμπάω». Με αυτή την αφοπλιστική φράση, η Μαρία Κωνσταντάρου περιέγραψε τη μοναξιά και την οικονομική στενότητα που την ταλανίζουν, μιλώντας στην εκπομπή «Buongiorno».

Η ηθοποιός στάθηκε στο γεγονός ότι οι άνθρωποι που αποτελούσαν το δικό της «raison d’être» (λόγο ύπαρξης) έχουν πια φύγει από κοντά της, αφήνοντάς της ως μοναδική χαρά τη θάλασσα, αφού τα ταξίδια που λάτρευε είναι πλέον απαγορευτικά για το πορτοφόλι της.

«Τελειώνουν τα λεφτά και λες: Τώρα τι θα κάνω;»

Η οικονομική κρίση χτύπησε την πόρτα της ηθοποιού με τον πιο σκληρό τρόπο. Όπως εξομολογήθηκε, η μηνιαία σύνταξη των 785 ευρώ δεν επαρκεί για την κάλυψη των βασικών αναγκών, με αποτέλεσμα να οδηγηθεί στην πώληση των προσωπικών της αντικειμένων.

«Θέλω λεφτά. Παίρνω σύνταξη 785 ευρώ κι ό,τι ήταν να πουληθεί πουλήθηκε. Είχα ωραία πράγματα από την οικογένεια. Είχα πίνακες και αντίκες. Άλλοτε ό,τι πουλήθηκε πουλήθηκε με πόνο καρδιάς άλλοτε όχι. Για τους πίνακες του Τσαρούχη με ένοιαζε. Τελείωσαν αυτά, τελειώνουν και τα λεφτά και λες τώρα “τι θα κάνω;”», ανέφερε χαρακτηριστικά. Πλέον, από τις τέσσερις μεγάλες αγάπες της -τον έρωτα, το θέατρο, τη θάλασσα και τα ταξίδια- μόνο η θάλασσα παραμένει προσβάσιμη.

Η επίμονη αίτηση στον «Εκατομμυριούχο»

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο αναζήτησης πόρων, η Μαρία Κωνσταντάρου αποκάλυψε πως εδώ και μια τριετία προσπαθεί να λάβει μέρος στον «Εκατομμυριούχο», ελπίζοντας να κερδίσει ένα ποσό γύρω στις 5.000 ευρώ. Ωστόσο, οι αιτήσεις της δεν είχαν βρει ανταπόκριση μέχρι σήμερα, με την ίδια να αναρωτιέται αν φταίει η ηλικία της ή το γεγονός ότι είναι αναγνωρίσιμο πρόσωπο.

«Θέλω να πάρω μέρος στον Εκατομμυριούχο, αλλά δεν με παίρνουν. Θέλω να πάω γιατί θέλω λεφτά. Νομίζω ότι έχω ελπίδες μέχρι 5.000 ευρώ. Εδώ και τρία χρόνια κάνω αιτήσεις και δεν έχει απαντήσει κανείς. Ίσως επειδή είμαι μεγάλη ή επειδή είμαι γνωστή», είπε.

Η έκπληξη ήρθε κατά τη διάρκεια της εκπομπής, όταν ο Γρηγόρης Αρναούτογλου παρενέβη τηλεφωνικά για να δώσει τη δική του απάντηση. Ο παρουσιαστής εξήγησε πως η καθυστέρηση οφείλεται αποκλειστικά στον τεράστιο όγκο συμμετοχών, καθησυχάζοντας την ηθοποιό η οποία δεν έκρυψε τη συγκίνησή της από αυτό το απρόσμενο ενδιαφέρον.

Το καταφύγιο στο νερό

Παρά τις αντιξοότητες και την απώλεια του «λόγου ύπαρξης» σε κοινωνικό επίπεδο, η ίδια βρίσκει γαλήνη κολυμπώντας για ώρες. «Μένω στο νερό μία ώρα και. Έχω και ένα μικρό βαρκάκι πλαστικό και τα πέδιλά μου. Δεν φοβάμαι. Από μικρό παιδί έπαιρνα τα ψάρια από πίσω και χανόμουν», περιέγραψε, ανακαλώντας μνήμες από ένα παρελθόν που περιλάμβανε και έναν γάμο με τον τρίτο της ξάδερφο, θέμα που επίσης σχολιάστηκε στη συνέντευξη.