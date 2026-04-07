Μαρία Κωνσταντάρου: Είμαι παρ’ ολίγον βιασθείσα, με έριξε κάτω στο πάτωμα και πάλεψα

Παρ’ ολίγον βιασθείσα δήλωσε η Μαρία Κωνσταντάρου, περιγράφοντας το τρομακτικό σκηνικό που έζησε στο παρελθόν.

Η ηθοποιός μιλώντας στην εκπομπή «Super Κατερίνα» την Τρίτη 7 Απριλίου, δήλωσε με αφορμή τη συζήτηση για το MeToo πως έχει πέσει θύμα σεξουαλικής κακοποίησης και η κατάσταση με την οποία βρέθηκε αντιμέτωπη ήταν πολύ έντονη. Η ίδια εξήγησε πως πάλεψε για να σωθεί.

Η Μαρία Κωνσταντάρου είπε χαρακτηριστικά: «Εγώ είμαι παρ’ ολίγον βιασθείσα. Πολύ άγαρμπη κατάσταση. Μέχρι που με έριξε κάτω στο πάτωμα και πάλεψα».

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, η Μαρία Κωνσταντάρου μίλησε για τον ηλικιακό ρατσισμό στο επάγγελμά της: «Ο ηθοποιός δεν έχει ηλικία. Οι περισσότεροι ηθοποιοί λένε “να πεθάνω πάνω στη σκηνή”», τόνισε

Έπειτα μίλησε για τη συνεργασία της με την Αλίκη Βουγιουκλάκη: «Η συνεργασία με την Αλίκη Βουγιουκλάκη ήταν υπέροχη. Η Αλίκη δεν ήταν αυτή που ξέρει ο κόσμος. Όπως λέω, παρίστανε την Μπάρμπι. Ήταν για πολύ σοβαρότερα πράγματα, αλλά ο κόσμος ήθελε να βλέπει την Αλίκη έτσι. Και όταν ανέβασε η Αλίκη ένα έργο στο Ρεξ με μουσική Χατζιδάκη, δεν πήγε καλά. Μετά σου λέει “Δεν θέλετε να με βλέπετε έτσι; Θα με βλέπετε όπως θέλετε”».

Για τη νέα γενιά ηθοποιών η Μαρία Κωνσταντάρου σημείωσε πως δεν φαίνεται να θέλουν να μάθουν: «Εκείνο που μου κάνει εντύπωση είναι ότι τα νέα παιδιά δεν ενδιαφέρονται να μάθουν. Είναι όλοι ξερόλες. Κάναμε ένα γύρισμα, ήταν μία νέα κοπέλα, κόρη πολύ γνωστού ηθοποιού. Της λέω “χρυσό μου, έλα στο σπίτι μου να κάνουμε δύο-τρία μαθήματα, να σε βοηθήσω για να πας καλύτερα”. Δεν ήρθε ποτέ», είπε.

«Με έριξε κάτω και προσπαθούσε να με βιάσει»

Η ηθοποιός σε συνέντευξη που είχε δώσει ένα χρόνο πριν στο «Super Κατερίνα» είχε εξηγήσει πώς κατάφερε να ξεφύγει κατά τη διάρκεια της σεξουαλικής επίθεσης που δέχτηκε, αποκαλύπτοντας πως προήλθε από συνάδελφό της στο θέατρο: «Σε μια περίπτωση που ήμασταν τουρνέ, ανοίγει την πόρτα την οποία έχω κλειδώσει εγώ, χρησιμοποιεί την φωνή μιας ηθοποιού και καθώς εγώ λούζομαι στο νιπτήρα, με τις σαπουνάδες στα μαλλιά, κάνω έτσι και ανοίγω με το κλειδί. Νόμιζα ότι είναι αυτή. Kαι αυτή όμως μου έκανε βρωμιά. Με το που ανοίγω την πόρτα μπαίνει αυτός μέσα. Ήταν η εποχή που φορούσαμε τα baby doll. Με ρίχνει κάτω στο πάτωμα και προσπαθούσε να με βιάσει. Καθώς εγώ ήμουν ανάσκελα κάτω, έψαξα να πιάσω κάτι και έπιασα ένα παπούτσι με μεγάλο τακούνι. Του το κοπάνησα στο κεφάλι και έπαιζε μετά στην παράσταση με ένα καρούμπαλο», είχε εξομολογηθεί.