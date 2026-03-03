Μαρία Κωνσταντάρου: Δεν νιώθω δικαιωμένη – Μου έβγαιναν οι ρόλοι στο θέατρο που ήταν δικοί μου και δεν μπορούσα να τους πλησιάσω

Στο The 2Night Show με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου βρέθηκε η Μαρία Κωνσταντάρου και μεταξύ άλλων μίλησε για τη διαδρομή της, τις χαμένες ευκαιρίες και τις συνεργασίες που τη σημάδεψαν.

Αρχικά στάθηκε στα πρώτα της βήματα: «Έχω παίξει μόνο σε δύο ελληνικές ταινίες. Ήμουν στο Θέατρο Τέχνης. Ο Κάρολος Κουν δεν μας άφηνε να παίζουμε στον κινηματογράφο για να μην ξεμυαλιστούμε. Έφυγα από το Θέατρο Τέχνης λόγω των γύρω γύρω, επειδή ήμουν καλή ηθοποιός και τους ενοχλούσα. Είχα την ατυχία από νωρίς να φανεί η αξία μου».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην Αλίκη Βουγιουκλάκη: «Η Αλίκη ήταν σπουδαία ηθοποιός και δεν φοβόταν τίποτα. Ήταν η μόνη που με πήρε δίπλα της, καμία άλλη δεν τόλμησε να με πάρει. Η Αλίκη στη γενική πρόβα ήταν άλλη ηθοποιός, έπαιζε για τον εαυτό της. Στην πρεμιέρα έδινε αυτό που ήθελε ο κόσμος να δει, την Barbie. Η Αλίκη ήταν γενναιόδωρη».

Μιλώντας για το σήμερα, η Μαρία Κωνσταντάρου παρατήρησε: «Κάποτε το θέατρο είχε μαγεία, αισθανόσουν ένα ρίγος στην παράσταση, έβλεπες τους ηθοποιούς να πάλλονται. Τώρα δεν υπάρχει τίποτα».

Στη συνέχεια δεν έκρυψε την πικρία της: «Δεν νιώθω δικαιωμένη από την πορεία μου, μου έβγαιναν οι ρόλοι στο θέατρο που ήταν δικοί μου και δεν μπορούσα να τους πλησιάσω, δεν με παίρνανε. Ακόμα κι αν κρατηθώ και δεν πω το αρνητικό, φαίνεται στα μάτια μου η απόρριψη. Μου έχουν πει “τα μάτια σου είναι μόνιτορ”».