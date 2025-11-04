MENOY

LIFESTYLE

Μαρία Κωνσταντάκη: Είπα εγώ ότι δεν ήμουν τοξικούλα; Ο κύριος πάει να με βγάλει αγία

THESTIVAL TEAM

Η Μαρία Κωνσταντάκη κάθισε στον καναπέ του Στούντιο 4. Η γνωστή ηθοποιός αναφέρθηκε στον τρόπο που βλέπει τα πράγματα στη ζωή, αποκαλύπτοντας και τις πιο σκληρές πλευρές της.

Αρχικά, η Μαρία Κωνσταντάκη είπε στη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και στον Θανάση Αναγνωστόπουλο ότι «θα περιέγραφα τον εαυτό μου ως μια γυναίκα που στόχο της ζωής μου έχω να προσπαθώ να αφήνω σε όλη την καθημερινότητα να κάνω το σωστό, όπως εγώ το έχω στο κεφάλι μου. Μεγαλώνοντας βλέπω τι διαφορά κάνει μία μικρή καλή πράξη. Να ταΐσεις μια γατούλα ή να πάει να σου χωθεί ο άλλος με το αυτοκίνητο και το πρώτο που θα σου έρθει είναι να το βρίσεις και να πεις: εντάξει, περάστε»

Και πρόσθεσε: «Η ευγένεια αφοπλίζει και η θετική διάθεση. Όλοι πάνω κάτω τα ίδια θέματα έχουμε. Αν ο άλλος πάει να σε προσεγγίζει με καλή διάθεση κι όχι επιθετικά, αλλάζει τον δρόμο του. Ο καθένας αντιλαμβάνεται τη δική του πραγματικότητα. Πάνε καλύτερα τα πράγματα επειδή δίνει φως στα φωτεινά σημεία και εστιάζεις στο καλό. Σωστό θεωρώ αυτό που θα ήθελα να μου κάνουν».

Στη συνέχεια, η Μαρία Κωνσταντάκη είπε: «Εγώ όμως έχω πολύ μεγάλο αυτοσαρκασμό. Έχω κάνει ανθρώπους να αισθανθούν αμήχανα με το χιούμορ μου. Πολλές φορές λέω αλήθειες μισοαστεία – μισοσοβαρά, αλλά χτύπαγα στο σωστό σημείο. Είπα εγώ ότι δεν ήμουν τοξικούλα; Ο κύριος πάει να με βγάλει αγία. Α εγώ είπα ότι είμαι άνθρωπος. Φυσικά και είναι τοξικό κι εκείνη την ώρα δεν ήθελα να είμαι ευγενικούλα, αλλά ήθελα να φάω τα σίδερα και το κάλυπτα έτσι.

