Μαρία Κίτσου: “Λύγισε” για την απώλεια του πατέρα της – “Ο θάνατός τους με καταρράκωσε, ήταν μεγάλο σοκ”

Για την παιδική της ηλικία, την πίεση της αριστείας, την πειθαρχία που κυριαρχούσε στο σπίτι της, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο ο πατέρας της διαμόρφωσε τον χαρακτήρα της μίλησε, μεταξύ άλλων, η Μαρία Κίτσου, η οποία ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Στούντιο 4», την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου.

«Ήμουνα το γελαστό παιδί, έτσι με λέγανε. Αλλά πάντα θυμάμαι να έχω ένα καθήκον, να είμαι πρώτη σε όλα. Το να είμαι η καλύτερη μαθήτρια είχε τεράστια σημασία στην οικογένειά μου. Ο πατέρας μου κρέμαγε τους ελέγχους μου στον τοίχο. Υπήρχε πειθαρχία, υπήρχε και φόβος. Αλλά μην ξεχνάμε ότι ζήσανε σκληρές εποχές και θέλανε τα παιδιά τους να προοδεύσουν», είπε η Μαρία Κίτσου

Αναφερόμενη στον θάνατο του πατέρα της, η Μαρία Κίτσου εξομολογήθηκε: «Τον έχασα στα 27 μου, στην πρεμιέρα της πρώτης μου παράστασης. Με καταρράκωσε. Ήταν μεγάλο σοκ. Έφυγε μέσα σε ενάμιση μήνα από λευχαιμία. Πήγα στην παράσταση, όχι επειδή πρέπει ο ηθοποιός να πεθαίνει στο σανίδι και οτιδήποτε και να του συμβαίνει. Διαφωνώ κάθετα με αυτά. Δεν είναι πολίτες Β’ κατηγορίας οι ηθοποιοί. Βάζω τον άνθρωπο πάνω απ’ όλα, αλλά το έκανα γιατί θα μου έκανε εμένα καλό.

Τον πρώτο χρόνο ήμουν σε πολύ άσχημη κατάσταση. Αργότερα όμως ένιωσα πολύ δυνατή, σαν να μου έδωσε τη δύναμή του. Ένιωθα ότι μπορώ να αντιμετωπίσω τα πάντα. Κρατάς τα καλά, τα κακά πάνε στον ψυχοθεραπευτή. Ο πόνος μειώνεται, μαθαίνεις να τον διαχειρίζεσαι».

