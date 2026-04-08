Μαρία Κίτσου: Είχα πρόταση για το “Σόι σου” και τον ρόλο της Βάσως Λασκαράκη

Μια άγνωστη μέχρι σήμερα πρόταση αποκάλυψε η Μαρία Κίτσου, μιλώντας στις «Rainbow Mermaids» για την πορεία της στην τηλεόραση. Η ηθοποιός ανέφερε πως στο παρελθόν της είχε προταθεί ρόλος στο «Σόι σου», τον οποίο τελικά δεν ακολούθησε.

«Με είχε δει κάποιος από την παραγωγή από το “Σόι σου” και μου λέει “θέλω να κάνεις τον πρωταγωνιστικό ρόλο”», ανέφερε, επιβεβαιώνοντας πως επρόκειτο για τον συγκεκριμένο χαρακτήρα. Όπως εξήγησε, η πρόταση ήρθε ενώ την είχαν δει σε έναν εντελώς διαφορετικό ρόλο: «Με είχε δει, εν τω μεταξύ, στο “Αρμαντέλ”, στη Lydia Gwilt, που ήταν ένας ρόλος καμία σχέση. Μία μηχανορράφα γυναίκα, βικτωριανή Αγγλία».

Η ίδια παραδέχθηκε πως εκείνη την περίοδο δεν την ενδιέφερε καθόλου η κωμωδία: «Ούτε το ’θελα το κωμικό. Ήμουν μόνο “δράμα, δράμα, δράμα”».

Ωστόσο, με τα χρόνια η στάση της άλλαξε: «Μετά από λίγα χρόνια λέω “η ψυχούλα μου ζητάει λίγο κωμικό”», κατέληξε, τονίζοντας πως πλέον το έχει «ανάγκη».