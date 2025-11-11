Μαρία Κίτσου: Δέχθηκα ανθρωποφαγία για τα κιλά που πήρα, μπήκα στο νοσοκομείο για 20 μέρες

Η Μαρία Κίτσου βρέθηκε καλεσμένη στο The 2Night Show με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου. Η γνωστή ηθοποιός μίλησε για την πορεία της αλλά και το δύσκολο διάστημα που βίωσε μετά από θέμα υγείας.

«Δούλευα τόσο πολύ που δεν πρόλαβα να καταλάβω, να χαρώ και να απολαύσω τίποτα. Είναι σαν να συνέβησαν σε μία άλλη κοπέλα. Είμαι πολύ αυστηρή με τον εαυτό μου, “αυτομαστιγώνομαι” πολύ. Έχω κάνει ψυχοθεραπεία, πέρασα κάποια δύσκολα θέματα με την υγεία μου. Πλέον γύρισα στα φυσιολογικά μου», εξομολογήθηκε η Μαρία Κίτσου.

Για τις αλλαγές στο βάρος της η Μαρία Κίτσου απάντησε: «Αντιμετώπισα ένα θέμα με τα κιλά μου λόγω υγείας αλλά δυστυχώς έπεσε μια “ανθρωποφαγία” πάνω μου. Απορώ πώς μπορούν και το κάνουν. Μου κάνει εντύπωση πώς μιλούν τόσο σκληρά για τα κιλά κάποιου χωρίς να ξέρουν τι περνάει, σε ποια φάση της ζωής του βρίσκεται και πόσο δύσκολα νιώθει».

«Ήταν πολύ σκληρό να αντιμετωπίσω τα σχόλια που δεχόμουν για τα κιλά μου. Αν δεν ήξερα πώς να το διαχειριστώ, θα είχα περάσει πολύ δύσκολα. Έγραφαν τρομερά πράγματα στα social media για τα κιλά μου. Βέβαια, κανείς δεν μπήκε επώνυμα να γράψει κάτι, είναι θρασυδειλία και κακία αυτό», τόνισε η ηθοποιός.

«Τον Ιούνιο μπήκα στο νοσοκομείο, έμεινα μέσα για 20 μέρες μόνη μου. Ήταν πολύ σκληρό αλλά και διαφωτιστικό εξίσου», εξομολογήθηκε η Μαρία Κίτσου καλεσμένη στον Γρηγόρη Αρναούτογλου.