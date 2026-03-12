MENOY

Μαρία Κίτσου: Ακούστηκε ότι παντρευόμουν, με είχε σοκάρει περισσότερο που έβλεπα τα εξώφυλλα στα περίπτερα

THESTIVAL TEAM

Στα ψευδή δημοσιεύματα που την ήθελαν να παντρεύεται αναφέρθηκε η Μαρία Κίτσου, περιγράφοντας την ταραχή που αισθάνθηκε ότι είδε στα περίπτερα εξώφυλλα με τη σχετική, αναληθή είδηση.

Η ηθοποιός ήταν καλεσμένη την Πέμπτη 12 Μαρτίου στην εκπομπή «Buongiorno» όπου μεταξύ άλλων μίλησε για τις φήμες που κατά καιρούς κυκλοφορούν για την προσωπική της ζωή ή για άλλα ευαίσθητα ζητήματα, τα οποία δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

Ειδικότερα, η Μαρία Κίτσου μίλησε για τα ψευδή δημοσιεύματα περί γάμου, τα οποία συνέχιζαν να υπάρχουν σε μία περίοδο που βρισκόταν σε σχέση.

Όπως είπε: «Ακούστηκε ότι παντρευόμουν. Αυτό με είχε σοκάρει περισσότερο, το ότι έβλεπα τα εξώφυλλα στα περίπτερα. Στην αρχή δεν είχα έναν άνθρωπο, μετά ναι, μετά όχι, αλλά συνέχιζαν να γράφουν πράγματα ανυπόστατα. Δεν ένιωσα την ανάγκη να δώσω λογαριασμό σε κανέναν και ειδικά στις παλιοφυλλάδες ας πούμε, που έκαναν εξώφυλλα. Δηλαδή κάποια στιγμή έγραψαν: “Η μάχη της Κίτσου με τη λευχαιμία”. Εκεί ήθελε μηνυσάρα σίγουρα. Και μέσα λέγανε ότι “δεν έχω ξεπεράσει τον θάνατο του πατέρα μου που πέθανε από λευχαιμία”. Και το κάνανε για τα κλικ. Ή ότι έχω μείνει έγκυος ή ότι απέβαλα. Ένα σωρό τερατώδη πράγματα, αλλά παρ’ όλο που ήταν σοκαριστικό, γιατί μου δημιούργησε και πρόβλημα με μια σχέση η οποία είχε λήξει, έλεγαν για ότι παντρευόμαστε, ότι αυτό, εκείνο. Ήταν πολύ άσχημο όλο αυτό».

