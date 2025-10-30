MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Μαρία Ιωαννίδου: Δεν έχω κάνει μπότοξ – Τρώω ό,τι θέλω και δεν παχαίνω

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Για το ότι δεν έχει βιώσει ηλικιακό ρατσισμό μίλησε η Μαρία Ιωαννίδου σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή της Ελένης Χατζίδου και του Ετεοκλή Παύλου, ενώ ξεκαθάρισε ότι δεν έχει κάνει μπότοξ, αλλά ούτε και γυμναστική. «Είναι το σκαρί της οικογένειάς μου, τρώω ό,τι θέλω και δεν παχαίνω», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ακόμα, η Μαρία Ιωαννίδου μίλησε για την Ναταλία Γερμανού και εξομολογήθηκε πως η καταξιωμένη παρουσιάστρια πλέον δεν την παίρνει «ένα τηλέφωνο», παρ’ ότι παλαιότερα ήταν σαν φίλες και αδελφές.

Μεταξύ άλλων, η ηθοποιός και χορεύτρια είπε ότι: «Δεν έχω ηλικία και πραγματικά μπορώ να κάνω και ρόλους και πιο νέας και μεγαλύτερης. Δεν έχω νιώσει ηλικιακό ρατσισμό. Ίσα ίσα που το θαυμάζουν όλο αυτό και με ρωτάνε “τι κάνεις;”. Τίποτα δεν κάνω. Δεν έχω κάνει ούτε μπότοξ!

Με συμβουλεύονται και με ρωτάνε πόσο γυμναστική κάνω κάθε μέρα. Δεν κάνω καθόλου γυμναστική. Είναι το σκαρί της οικογένειάς μου. Τρώω ό,τι θέλω και δεν παχαίνω. Έχω ευλυγισία».

Μαρία Ιωαννίδου

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

LIFESTYLE 1 ώρα πριν

Βασίλης Τερλέγκας για Σταμάτη Γονίδη: “Πιστεύω ότι μπορεί να έχει κάποια αγιότητα πάνω του”

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 23 ώρες πριν

Ηρακλής: Έφυγε με το διπλό από τη Ρίγα ο Γηραιός

ΣΙΝΕΜΑ 43 λεπτά πριν

Ανοίγει η αυλαία του 66ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 8 ώρες πριν

ΔΕΔΔΗΕ: Από το Σάββατο το χειμερινό ωράριο για το διζωνικό τιμολόγιο ρεύματος – Τι ισχύει

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 11 ώρες πριν

Στο νοσοκομείο 16χρονος μετά από κατανάλωση αλκοόλ στα Λεχαινά Ηλείας

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 14 ώρες πριν

Σέρρες: Μεγάλη φωτιά σε εργοστάσιο ανακύκλωσης – Συναγερμός στην Πυροσβεστική