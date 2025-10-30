Μαρία Ιωαννίδου: Δεν έχω κάνει μπότοξ – Τρώω ό,τι θέλω και δεν παχαίνω

Για το ότι δεν έχει βιώσει ηλικιακό ρατσισμό μίλησε η Μαρία Ιωαννίδου σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή της Ελένης Χατζίδου και του Ετεοκλή Παύλου, ενώ ξεκαθάρισε ότι δεν έχει κάνει μπότοξ, αλλά ούτε και γυμναστική. «Είναι το σκαρί της οικογένειάς μου, τρώω ό,τι θέλω και δεν παχαίνω», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ακόμα, η Μαρία Ιωαννίδου μίλησε για την Ναταλία Γερμανού και εξομολογήθηκε πως η καταξιωμένη παρουσιάστρια πλέον δεν την παίρνει «ένα τηλέφωνο», παρ’ ότι παλαιότερα ήταν σαν φίλες και αδελφές.

Μεταξύ άλλων, η ηθοποιός και χορεύτρια είπε ότι: «Δεν έχω ηλικία και πραγματικά μπορώ να κάνω και ρόλους και πιο νέας και μεγαλύτερης. Δεν έχω νιώσει ηλικιακό ρατσισμό. Ίσα ίσα που το θαυμάζουν όλο αυτό και με ρωτάνε “τι κάνεις;”. Τίποτα δεν κάνω. Δεν έχω κάνει ούτε μπότοξ!

Με συμβουλεύονται και με ρωτάνε πόσο γυμναστική κάνω κάθε μέρα. Δεν κάνω καθόλου γυμναστική. Είναι το σκαρί της οικογένειάς μου. Τρώω ό,τι θέλω και δεν παχαίνω. Έχω ευλυγισία».