Μαρία Ηλιάκη: Στα 43 έμεινα έγκυος και στα 44 μου γέννησα, δεν ένιωσα ντροπή

Την απόφασή της να μείνει έγκυος στα 43 της σχολίασε η Μαρία Ηλιάκη, τονίζοντας ότι ήταν μια συνειδητή επιλογή και ότι δεν ένιωσε καμία ντροπή για την ηλικία της, σε αντίθεση με όσα εξομολόγηθηκε η Κλερ Ντέινς.

Η ηθοποιός, Κλερ Ντέινς αποκάλυψε πρόσφατα ότι αισθάνθηκε ντροπή όταν έμεινε έγκυος στο τρίτο της παιδί, λόγω της ηλικίας της, καθώς τότε ήταν 44 ετών.

Το σχόλιό της συζητήθηκε το πρωί της Τετάρτης 19 Νοεμβρίου στην εκπομπή «Νωρίς Νωρίς», όπου η Μαρία Ηλιάκη ανέφερε: «Μήπως εννοούσε ότι κάποιες άλλες γυναίκες λένε ότι στα 40 και μετά είναι λίγο πιο δύσκολο να συλλάβεις; Και εγώ στα 44 γέννησα, στα 43 έμεινα έγκυος. Δεν ένιωσα ντροπή. Όχι δεν νιώθω καμία ντροπή» και πρόσθεσε με χιούμορ: «Δεν είμαι και η Κλερ Ντέινς, είμαι η βασίλισσα του Instagram».

Η Ντέινς μίλησε δημόσια για το πώς αντέδρασε όταν πληροφορήθηκε ότι ήταν έγκυος για τρίτη φορά στα 44 της, περιγράφοντας ότι την κατέκλυσε «ντροπή».

Η 46χρονη σήμερα ηθοποιός ήταν καλεσμένη στο podcast «Smartless» τη Δευτέρα 17 Νοεμβρίου, όπου αναφέρθηκε στις συναισθηματικές δυσκολίες που συνοδεύουν μια εγκυμοσύνη μετά τα 40. Η Ντέινς και ο σύζυγός της, Χιου Ντάνσι, έχουν τρία παιδιά: τον 12χρονο Σάιρους, τον 7χρονο Ρόουαν και μια κόρη 2 ετών.

«Ήμουν τόσο μεγάλη όταν συνέβη αυτό. Ήμουν 44», ανέφερε η ηθοποιός, σημειώνοντας ότι «δεν πίστευε πως ήταν δυνατόν» να μείνει έγκυος σε αυτή την ηλικία. Όπως είπε, αρχικά αισθάνθηκε αμηχανία όταν έμαθε το ευχάριστο νέο, ενώ αποκάλυψε επίσης ότι με τον σύζυγό της δεν επιδίωκαν να αποκτήσουν ακόμη ένα παιδί. «Δεν είχα προβλέψει καθόλου κάτι τέτοιο. Και ήταν περίεργο. Ξαφνικά, ένιωσα μια ντροπή», δήλωσε.