Μαρία Ηλιάκη σε Ιωσήφ Πολυζωΐδη: Έχετε κάνει σύμφωνο; Πώς να την πω; Σύζυγο ή σύντροφο;

THESTIVAL TEAM

Καλεσμένος της εκπομπής «Νωρίς-Νωρίς» το πρωί της Δευτέρας (17/11) ήταν ο Ιωσήφ Πολυζωΐδης. Με αφορμή τον ρόλο του στη σειρά «Ηλέκτρα» της ΕΡΤ, ο ηθοποιός συνομίλησε με τον Κρατερό Κατσούλη και τη Μαρία Ηλιάκη, με τη συζήτηση να στρέφεται κάποια στιγμή και στην προσωπική του ζωή.

«Με τη σύντροφό σου κάνατε σύμφωνο συμβίωσης; Πώς να την πω; Σύντροφο ή σύζυγο; Θα την πω “σύζυγο”. Με την καλή σου πόσα χρόνια είστε μαζί;», ρώτησε η οικοδέσποινα τον καλεσμένο της, με εκείνον να της απαντά: «Είμαστε μαζί περίπου 25 χρόνια».

«Νομίζω ότι ακόμα τη γνωρίζω, γνωριζόμαστε κάθε μέρα και βγαίνουν καινούρια πράγματα. Είναι σκηνοθέτρια, οπότε με καταλαβαίνει», συμπλήρωσε ο Ιωσήφ Πολυζωΐδης.

«Μικρός έλεγα ότι ήθελα να γίνω μουσικός και ποδοσφαιριστής. Έπαιζα μπάλα και μουσική. Με “βούτηξαν” από το θεατρικό εργαστήρι, έπαιξα σε μία παράσταση, τα παράτησα, σπούδασα μάρκετινγκ, πήγα φαντάρος και μετά είπα: δεν πάω και σε μία δραματική σχολή να δω τι γίνεται; Στο ερασιτεχνικό εργαστήρι μου μπήκε το “μικρόβιο” της υποκριτικής.

Ήμουν ροκάς, ποδοσφαιριστής και στην πρώτη μου παράσταση, στους “Αγροίκους”, έβγαινα με το φουστάνι στη σκηνή και γινόταν ο χαμός. Μεγάλη αντίθεση», περιέγραψε σε άλλο σημείο ο Ιωσήφ Πολυζωΐδης.

