Μαρία Ηλιάκη για Νίκο Μουτσινά: Δεν έχω τολμήσει να πω να τον πάρουν για να έρθει στην εκπομπή – Ούτε εγώ είχα πάει στη δική του

Ένα Q&A με τους διαδικτυακούς της φίλους έκανε η Μαρία Ηλιάκη μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, όπου μεταξύ άλλων απάντησε και σε ερώτηση που αφορούσε τον Νίκο Μουτσινά.

Η παρουσιάστρια δέχτηκε ερώτηση για το αν σκοπεύει να καλέσει σύντομα τον Νίκο Μουτσινά στην εκπομπή της.

«Ήμουν σίγουρη ότι θα υπάρχει μία ερώτηση για τον Νίκο. Άμεσα καλεσμένο, νομίζω δεν γίνεται να τον έχουμε. Γιατί τώρα είναι στο Star, οπότε ετοιμάζεται μάλλον για την εκπομπή, απ’ ό,τι διαβάζω. Οπότε θα πρέπει να πάει… Έτσι γίνεται στα κανάλια, ξέρετε, όταν ξεκινάει κάποιος σε ένα κανάλι, πρέπει να κάνει τη γύρα του στις εκπομπές του καναλιού και μετά να πάει στα υπόλοιπα. Άρα άμεσα δεν νομίζω πως θα τον έχουμε.

Να σας πω την αλήθεια, δεν έχω τολμήσει και να πω να τον πάρουνε τηλέφωνο να ‘ρθει. Γιατί, επειδή, δεν είχα πάει εγώ στη δική του εκπομπή, νομίζω πως όχι θα πει κι αυτός. Τέλος πάντων, άμεσα καλεσμένο; Ποτέ δεν ξέρεις, αλλά άμεσα καλεσμένο, όχι», είπε η Μαρία Ηλιάκη.