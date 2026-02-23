MENOY

Μαρία Ηλιάκη: Αν έρθει ποτέ ο Νίκος Μουτσινάς έχουμε πολλές ιστορίες να πούμε

THESTIVAL TEAM

Στιγμές από την περίοδο της στενής συνεργασίας της με τον Νίκο Μουτσινά θυμήθηκε η Μαρία Ηλιάκη, μέσα από την πρωινή της εκπομπή στην ΕΡΤ.

Με αφορμή την παρουσία της Τζόυς Ευείδη και μια κουβέντα γύρω από τα μπουζούκια, η Μαρία Ηλιάκη μίλησε ανοιχτά για τις συχνές βραδινές εξόδους που έκαναν εκείνα τα χρόνια με τον Νίκο Μουτσινά.

«Τώρα να με πληρώσεις δεν πάω στα μπουζούκια, δεν αντέχω. Δεν αντέχω την ηχορύπανση. Υπήρξε εποχή που έβγαινα σχεδόν κάθε βράδυ, κράτησε 2 – 2μιση χρόνια», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Μάλιστα, στη συνέχεια είπε: «Όταν έρθει ο Μουτσινάς εδώ, όταν… αν έρθει, έχουμε να πούμε πολλές ιστορίες και έχω και φωτογραφικό υλικό. Πρέπει να έρθει, παιδιά, ο Μουτσινάς, να τα πούμε αυτά μια φορά. Θέλουμε αφιέρωμα στα μπουζούκια και σε αυτά που κάναμε».

