Μαρία Ελένη Λυκουρέζου: Δεν ταιριάζω καθόλου με τον πατέρα μου, όταν είσαι όμως μικρός είναι μεγάλο το χάσμα

THESTIVAL TEAM

Μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη έδωσε η Μαρία Ελένη Λυκουρέζου, αυτή την εβδομάδα, στο νέο επεισόδιο για την εκπομπή Status με τον Κωνσταντίνο Καμέα που προβλήθηκε στο πρόγραμμα του Astra Tv.

Μέσα σε όλα, δε, η κόρη της αείμνηστης Ζωής Λάσκαρη αναφέρθηκε στη σχέση που έχτισε με τους δυο γονείς της εστιάζοντας στο χάσμα που ένιωθε και νιώθει στην επικοινωνία με τον πατέρα της

Πιο συγκεκριμένα, η Μαρία Ελένη Λυκουρέζου παραδέχθηκε αρχικά πως “προσπάθησα πολύ να αγαπήσω τον πατέρα μου, αυτή είναι η αλήθεια μου. Δεν ταιριάζω καθόλου μαζί του, καθόλου. Ούτε στις απόψεις ούτε στον τρόπο ζωής ούτε σε αυτά που πιστεύει, δεν έχουμε καμία σχέση. Δεν ταιριάζει η ιδιοσυγκρασία του με την ιδιοσυγκρασία μου”.

“Δηλαδή είναι πατέρας μου, ναι, αλλά δεν έχουμε τις ίδιες απόψεις, δεν πιστεύουμε τα ίδια πράγματα σε πολλού τομείς. Τώρα που έχει μεγαλώσει, εξακολουθούμε πάλι να μην έχουμε κοινά σημεία αναφοράς”.

“Αυτό δεν αλλάζει, προφανώς, αλλά από κει και πέρα τον δέχομαι όπως είναι. Όταν είσαι όμως μικρός, είναι μεγάλο το χάσμα. Νιώθεις ότι δεν μπορείς να επικοινωνήσεις καθόλου” πρόσθεσε, εν συνεχεία, η Μαρία Ελένη Λυκουρέζου στη νέα της συνέντευξη.

Μαρία Ελένη Λυκουρέζου

