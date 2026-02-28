Μαρία Δεληθανάση για Κώστα Δόξα: Ακούστηκαν σοβαρά ψέματα, τα οποία θα απαντήσουμε με τον τρόπο που πρέπει

Η Μαρία Δεληθανάση βγήκε ζωντανά στην εκπομπή της Σίσσυς Χρηστίδου «Χαμογέλα και Πάλι!» μια ημέρα μετά τη συνέντευξη κόλαφο που έδωσε ο Κώστας Δόξας στο «Πρωινό» του ΑΝΤ1 και τον Γιώργο Λιάγκα.

Η πρώην σύζυγος του τραγουδιστή, ο οποίος κρίθηκε ένοχος χωρίς κανένα ελαφρυντικό για ενδοοικογενειακή βία εις βάρος της, απάντησε στα χθεσινά λεγόμενα του Κώστα Δόξα.

«Είναι δύσκολη η σημερινή μέρα λόγω της επικαιρότητας. Νομίζω μας ξεπερνάει. Ειδικά στη χώρα μας είναι βαριά η ατμόσφαιρα σήμερα. Οπότε όλα τα άλλα μοιάζουν λίγο υποδεέστερα» ανέφερε αρχικά η Μαρία Δεληθανάση.

«Ακούστηκαν πάρα πολλά ψέματα, σοβαρά ψέματα, τα οποία θα απαντήσουμε με τον τρόπο που πρέπει και εκεί που πρέπει. Όπως εξαρχής κάνουμε, δηλαδή για μία σοβαρή υπόθεση που με απασχολούσε, απευθύνθηκα στα δικαστήρια. Τα δικαστήρια έκριναν. Τώρα, από εκεί και πέρα όλο το υπόλοιπο που μπορεί να γίνεται, εμένα προσωπικά με θλίβει. Με θλίβει γιατί θεωρώ ότι η αρχή της αλλαγής είναι η αποδοχή. Είναι η αποδοχή μιας κατάστασης, η συνειδητοποίηση και από εκεί το πράγμα αρχίζει να αλλάζει, προς μία θετική κατεύθυνση, αυτό εννοώ. Συμπεραίνω ότι το στάδιο είναι ακόμα πολύ πρώιμο. Δηλαδή είχα μια ελπίδα που έχει σβήσει πλέον.

Μια ελπίδα να αλλάξουν τα πράγματα, να προχωρήσει η ζωή ομαλά στο εξής. Δεν μπορώ να πάρω πιο συγκεκριμένη θέση, ό,τι καταλαβαίνει ο καθένας. Δηλαδή, απλά με θλίβει, δεν μπορώ να πω κάτι άλλο σε αυτή τη φάση» απάντησε η Μαρία Δεληθανάση.

«Ήταν μια δύσκολη πενταετία αυτή που πέρασε. Η διάσταση του θέματος έχει ξεφύγει και δεν συνέβη από την πλευρά μου. Επιμένω και παραμένω στο να αποδειχτεί ακόμη και στο τέλος η αλήθεια. Ήταν τεράστιο μάθημα αυτή η εμπειρία. Θα ήθελα να είχα αναγνωρίσει τα σημάδια βίας νωρίτερα και να μη φτάναμε σε όλο αυτό. Η βία έχει πολλές εκφάνσεις, δεν ξεκινάει κανείς με το να σου δείχνει την χειρότερη του εικόνα. Θέλει να σε προσελκύσει για να σε κρατήσει. Υπάρχει προσβολή και προσπάθεια να σε μείωση, αποξένωση από φίλους και συγγενείς, λεκτική βία. Υπάρχουν σημάδια που πρέπει να τα αναγνωρίζεις εγκαίρως. Απευθύνθηκα σε δομή» εξομολογήθηκε η Μαρία Δεληθανάση.

Τι είπε ο Κώστας Δόξας στο «Πρωινό» του ANT1

Ο γνωστός τραγουδιστής, εμφανώς συναισθηματικά φορτισμένος, έδειξε το χτύπημα από στυλό στο μέτωπό του, τόνισε ότι έχει φάει πολύ ξύλο από τη Μαρία Δεληθανάση, ισχυρίστηκε ότι εκείνη βάζει τιμωρία την κόρη τους και κατόπιν του στέλνει τα βίντεο με τη μικρή να ουρλιάζει, ενώ αποκάλυψε ότι υπάρχει κι άλλος άνδρας (μεταγενέστερη σχέση της πρώην συζύγου του) που έχει δεχτεί σωματική επίθεση από εκείνη.

«Ήμουν έτοιμος να πάω να πάρω το παιδί μου από το σχολείο και άκουγα ότι θα μπω φυλακή για 4 μήνες»

«Υπήρξε συμπλοκή με την πρώην σύζυγό μου, αλλά ήμουν ο αμυνόμενος. Ακόμα έχω ουλή από το τραύμα του στυλό στο μέτωπό μου»

«Δεν έχω χτυπήσει άνθρωπο και καλούμαι να ζητήσω συγγνώμη γι’ αυτό. Αυτή η γυναίκα με χειριζόταν»

«Περίμενα δικαίωση εδώ και 5 χρόνια κι αντί αυτού δέχομαι σπίλωση. Έχω φάει τρελό ξύλο»

«Τρομακτική αποτυχία να έχεις στη ζωή σου μόνο ένταση και πόνο»

«Έφαγα ξύλο και την επόμενη δέχτηκα εγώ μήνυση»

«Δώσαμε στοιχεία και δεν ακουστήκαμε. Περίμενα τη δικαιοσύνη να με δικαιώσει»

«Λογίζομαι ως κακοποιητής, ενώ δεν έχω ακουμπήσει ποτέ άνθρωπο»

«Έγραφα σε μηνύματα ψεύτικες συγγνώμες, γιατί ήθελα να γυρίσω στο παιδί μου»

«Μπαινόβγαινα 14 μήνες σε ψυχιατρείο, δεν είμαι τρελός, λυπημένος είμαι»