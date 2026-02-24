MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Μαρία Αντουλινάκη: Είμαι σε μία δύσκολη φάση γιατί έχασα τη μητέρα μου

|
THESTIVAL TEAM

Η Μαρία Αντουλινάκη μίλησε στην κάμερα της εκπομπής Breakfast@Star για την προσωπική περίοδο που διανύει, αποκαλύπτοντας ότι βρίσκεται εκτός επαγγελματικής δραστηριότητας.

«Είμαι σε μία δύσκολη φάση, για άλλους λόγους. Δεν δουλεύω. Είχα οικογενειακά θέματα και προβλήματα οπότε ήμουν εκτός», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η ηθοποιός αναφέρθηκε και στην πρόσφατη απώλεια της μητέρας της. «Σας ευχαριστώ πολύ για τα συλλυπητήρια. Η ζωή συνεχίζεται. Εμείς πρέπει να συνεχίσουμε τη ζωή μας, έτσι θα ήθελε κι εκείνη. Είναι μία πάρα πολύ δύσκολη απώλεια και μετά όταν έρχεται η συνειδητοποίηση».

Σε ό,τι αφορά τα επαγγελματικά της, ξεκαθάρισε: «Δεν έχω τηλεοπτικές προτάσεις, δεν ξέρω γιατί, ας τους ρωτήσουμε».

Μαρία Αντουλινάκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

MEDIA NEWS 9 ώρες πριν

Βίκυ Παγιατάκη: Στο νοσοκομείο μετά από κατανάλωση ταραμοσαλάτας

ΠΑΙΔΕΙΑ 14 ώρες πριν

ΑΠΘ: Λίφτινγκ σε δωμάτια των φοιτητικών εστιών – Καινούργιος εξοπλισμός με δωρεά της Helleniq Energy

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 14 ώρες πριν

Άγρια επίθεση στη Γαστούνη: Βάζει λουκέτο στην επιχείρηση ο περιπτεράς που ξυλοκοπήθηκε από ομάδα 20 Ρομά

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 14 ώρες πριν

Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση στα Φάρσαλα που δραστηριοποιούνταν στην εμπορία ανθρώπων, 4 συλλήψεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 7 ώρες πριν

Πόρισμα ΝΔ για τον ΟΠΕΚΕΠΕ: Δεν στοιχειοθετούνται ποινικές ευθύνες πολιτικών προσώπων

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 6 ώρες πριν

Παπασταύρου για Κάθετο Διάδρομο: Μετατρέψαμε τη διεθνή μας αξιοπιστία και σταθερότητα σε πόλο έλξης επενδύσεων και συνεργασιών