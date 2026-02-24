Μαρία Αντουλινάκη: Είμαι σε μία δύσκολη φάση γιατί έχασα τη μητέρα μου

Η Μαρία Αντουλινάκη μίλησε στην κάμερα της εκπομπής Breakfast@Star για την προσωπική περίοδο που διανύει, αποκαλύπτοντας ότι βρίσκεται εκτός επαγγελματικής δραστηριότητας.

«Είμαι σε μία δύσκολη φάση, για άλλους λόγους. Δεν δουλεύω. Είχα οικογενειακά θέματα και προβλήματα οπότε ήμουν εκτός», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η ηθοποιός αναφέρθηκε και στην πρόσφατη απώλεια της μητέρας της. «Σας ευχαριστώ πολύ για τα συλλυπητήρια. Η ζωή συνεχίζεται. Εμείς πρέπει να συνεχίσουμε τη ζωή μας, έτσι θα ήθελε κι εκείνη. Είναι μία πάρα πολύ δύσκολη απώλεια και μετά όταν έρχεται η συνειδητοποίηση».

Σε ό,τι αφορά τα επαγγελματικά της, ξεκαθάρισε: «Δεν έχω τηλεοπτικές προτάσεις, δεν ξέρω γιατί, ας τους ρωτήσουμε».