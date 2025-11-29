Μαρία Αντωνά: Το μήνυμα που έστειλε στον Γιώργο Λιάγκα και το δώρο που του ζήτησε

Δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Ραντεβού το ΣΚ» και τον δημοσιογράφο, Σαράντη Μαριεττή, παραχώρησε η Μαρία Αντωνά.

Η γνωστή ραδιοφωνική παραγωγός, μεταξύ άλλων, ρωτήθηκε για την τηλεόραση, τον Γιώργο Λιάγκα, αλλά και για τον ενδεχόμενο να συνεργαστεί ξανά με την Κατερίνα Καραβάτου.

«Δεν νιώθω πολύ εκτός τηλεόρασης, γιατί βρίσκομαι με ανθρώπους που είναι μπροστά και είμαι κι εγώ κατά μία έννοια μέσα σε όλο αυτό», είπε αρχικά η Μαρία Αντωνά.

Σε ερώτηση για τον Γιώργο Λιάγκα και την εκπομπή του, η Μαρία Αντωνά δεν δίστασε να απαντήσει λέγοντας: «Μου αρέσει πολύ η εκπομπή του Γιώργου και θεωρώ ότι φέτος έχει πολύ ωραία θέματα. Του έστειλα μήνυμα να μου φέρει έναν αρκούδο από το χριστουγεννιάτικο πλατό. Με τον Κώστα Τσουρό δεν έχει γίνει τίποτα, είναι φίλος μας».

Κλείνοντας, η Μαρία Αντωνά αναφέρθηκε και στο τηλεοπτικό της μέλλον, λέγοντας: «Μπορεί το 2026 να με δείτε στο πλευρό της Κατερίνας Καραβάτου».