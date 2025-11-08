MENOY

Μαρία Αντωνά για Λιάγκα: Τον επηρεάζουν τα αρνητικά σχόλια, πόσω μάλλον για την εξωτερική του εμφάνιση

THESTIVAL TEAM

Δηλώσεις στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι» έκανε η Μαρία Αντωνά. Η γνωστή ραδιοφωνική παραγωγός απάντησε και για τα σχόλια που δέχεται ο σύντροφός της, Γιώργος Λιάγκας, για την εξωτερική του εμφάνιση.

«Σίγουρα δεν μπορείς να αρέσεις σε όλους, ούτε όλοι να λένε τα καλύτερα για σένα. Αλλά αν κάτι δεν σου αρέσει, μπορείς να κάνεις ένα skip και να μη του δώσεις σημασία», είπε αρχικά η Μαρία Αντωνά.

Η Μαρία Αντωνά συμπλήρωσε: «Το να ρίξεις χολή και τόση κακία, σχόλια, βλέπεις γυναίκες προς γυναίκες να γράφουν κάτω τρελά πράγματα. Πραγματικά στεναχωριέμαι πάρα πολύ. Τον επηρεάζουν τον Γιώργο Λιάγκα τα αρνητικά σχόλια, πόσω μάλλον για την εξωτερική του εμφάνιση. Ακόμη και στον πιο τέλειο άνθρωπο να πας, αν του πεις κάτι που δεν είναι κομψό, θα τον επηρεάσει».

Η Μαρία Αντωνά ανέφερε επίσης: «Δεν καταλαβαίνω σε τι ψυχοσύνθεση βρίσκεται ένας άνθρωπος που θα σχολιάσει απροκάλυπτα το πώς είσαι. Ο Γιώργος είναι ευαίσθητος άνθρωπος.

Δεν έχει να κάνει με θέμα παρεξήγησης, είναι ένας άνθρωπος που πουλάει σε τίτλους και σε σχόλια, γίνεται πιο εύκολα θέμα συζήτησης. Είναι πολύ ειλικρινής και καθετί που λέει είναι αυτά θα συζητήσει και με τους φίλους του».

