Μαρία Αντωνά για Γιώργο Λιάγκα: Τον γνώρισα όταν πέρασα δοκιμή για την εκπομπή του

THESTIVAL TEAM

Για την πρώτη της γνωριμία με τον Γιώργο Λιάγκα αναφέρθηκε η Μαρία Αντωνά, με την γνωστή παρουσιάστρια να μιλά στον Φάνη Λαμπρόπουλο και την εκπομπή του «Στην αγκαλιά του Φάνη».

Το επεισόδιο θα προβληθεί το βράδυ της Πέμπτης (30/10) με την Μαρία Αντωνά να είναι μια από τις καλεσμένες του γνωστού κωμικού. Μάλιστα, η εκπομπή «Το’ χουμε» του ΣΚΑΪ έπαιξε ένα μικρό απόσπασμα από την συνέντευξη και συγκεκριμένα το σημείο που αναφέρεται στον Γιώργο Λιάγκα.

«Είχαμε γνωριστεί πριν από οκτώ χρόνια. Είχα κάνει ένα δοκιμαστικό για την late night εκπομπή που παρουσίαζε και ήμουν από τα πρόσωπα που ήθελαν να δοκιμάσουν γιατί θεωρούσαν ότι θα ταίριαζα. Οπότε γνωριστήκαμε έτσι. Τελικά δεν επιλέχθηκα εγώ και την θέση την πήρε η Νικολέτα Ράλλη» είπε χαμογελώντας η Μαρία Αντωνά, η οποία εδώ και καιρό είναι ζευγάρι με τον γνωστό παρουσιαστή, με τους δυο τους να φαίνονται αρκετά χαρούμενοι.

«Καλύτερα που δεν έγινε», ανέφεραν στο πάνελ.

Δείτε το βίντεο

Γιώργος Λιάγκας Μαρία Αντωνά

