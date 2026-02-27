MENOY

Μαρία Αλιφέρη: “Βίωσα δύσκολες και εκβιαστικές συμπεριφορές – Έχω χάσει δουλειές”

THESTIVAL TEAM

Η Μαρία Αλιφέρη, με αφορμή τις τελευταίες παραστάσεις του Blue Train που πρωταγωνιστεί, μίλησε στην κάμερα του Breakfast@Star, μεταξύ άλλων, τις δυσκολίες που βίωσε στην αρχή της καριέρας της και την επιστροφή των τηλεπαιχνιδιών.

Αρχικά, η σπουδαία ηθοποιός στάθηκε στην ανάγκη αποδοχής από τους γονείς. «Οι γονείς μας είναι οι θεοί μας, σαν μικρά παιδιά, μεγαλώνοντας με αυτή την εικόνα που κουβαλάμε. Και να σου πω και κάτι; Πρώτος ο γονιός πρέπει, αφού αγαπάει το παιδί του, να συμφωνήσει, να αποδεχτεί τις επιλογές του. Τόσο απλά και τόσο ξεκάθαρα», είπε.

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στις προσωπικές της εμπειρίες. «Επειδή ήμουν ένα σχετικά εμφανίσιμο κοριτσόπουλο, στη δουλειά πάντα μια καλή εμφάνιση αμφισβητείται. Θέλει πολλαπλάσια υπομονή και προσπάθεια για να πειστούν ότι δεν είναι μόνο η εικόνα του, είναι και το μέσα», δήλωσε η Μαρία Αλιφέρη.

Και πρόσθεσε: «Βίωσα δύσκολες και εκβιαστικές συμπεριφορές θα έλεγα, γιατί εμείς δεν μιλάγαμε ως γενιά. Ήτανε όλα πολύ πιο κλειστά. Έχω χάσει δουλειές, έχω φύγει από δουλειές…».

Σχολιάζοντας την αναβίωση τηλεπαιχνιδιών, η ηθοποιός σημείωσε: «Στο εξωτερικό παίζονται χρόνια, πεθαίνει ο παρουσιαστής και το παιχνίδι παίζεται ακόμα. Άμα είναι καλή συνταγή, σαφώς. Η ζωή κάνει κύκλους. Εδώ κάνει η ζωή μας, δε θα κάνουν τα παιχνίδια;».

Μαρία Αλιφέρη

