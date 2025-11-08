MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Μαρία Αλιφέρη: Δεν έφτασα ποτέ κοντά στον γάμο από επιλογή

|
THESTIVAL TEAM

Στην προσωπική της ζωή, αλλά και το κεφάλαιο έρωτας και γάμος αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, η Μαρία Αλιφέρη μιλώντας στην Ζωή Κρονάκη και τον Τάσο Ιορδανίδη στην εκπομπή «Καλημέρα είπαμε;» στην ΕΡΤ.

«Δεν θα πω ότι με φοβόντουσαν οι άνδρες, απλά μάλλον είμαι δυσανάγνωστη. Μάλλον. Παρά το ότι είμαι αυτό που βλέπετε, δεν είμαι τίποτα περισσότερο και τίποτα λιγότερο. Δεν θέλουμε όμως οι άνθρωποι την ευθεία, πάμε ζιγκ ζαγκ. Είτε εγκλωβιζόμαστε στην εικόνα, που είναι η πρώτη παγίδα, είτε αρχίζουμε αρχίζουμε τις στροφές» ανέφερε αρχικά η Μαρία Αλιφέρη.

«Ερωτεύθηκα πολύ αλλά δεν έχασα τον έλεγχο. Με την έννοια ότι δεν ήμουν υπέρ της παρόρμησης, αυτό που λέμε αυθόρμητο. Είμαι του πιο εσωτερικού. Αυτό με αφορά και αυτό θέλω να βλέπω και στους άλλους. Δεν έφτασα ποτέ κοντά στον γάμο, από επιλογή.

Δεν έχω όμως τίποτα με τον γάμο, τον σέβομαι αφάνταστα και τον θεωρώ πολύ σοβαρή επιλογή και πολύ υπεύθυνή» υπογράμμισε η γνωστή ηθοποιός με αρκετή δόση ειλικρίνειας.

Μαρία Αλιφέρη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΛΗΣ 17 ώρες πριν

Thessaloniki Walking Tours: Νοέμβριος γεμάτος με περιπάτους, πολιτιστικές εξορμήσεις και αφηγήσεις

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 8 ώρες πριν

Ο Λευκός Πύργος το πρώτο ελληνικό μνημείο που εντάσσεται στους “Θησαυρούς της Ευρωπαϊκής Κινηματογραφικής Κληρονομιάς”

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 3 ώρες πριν

Τζόκοβιτς: Σ’ αγαπώ Ελλάδα, ευχαριστώ πολύ

MEDIA NEWS 14 ώρες πριν

Καβγάς Γκλέτσου – Χρηστίδου on air: “Μου στήσατε παγίδα” – “Εμείς δεν τα κάνουμε αυτά”, δείτε βίντεο

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 10 ώρες πριν

Κίλι Σφακιανάκη: Σε κλίμα συγκίνησης το τελευταίο “αντίο” – Δεν παρευρέθηκε ο Νότης Σφακιανάκης – Δείτε φωτογραφίες

LIFESTYLE 5 ώρες πριν

Τριαντάφυλλος: “Περνάμε μια κρίση, δεν είμαστε όπως ήμασταν” – Η αποκάλυψη για τη σχέση του με τη σύζυγό του