Μαρία Αλιφέρη: Δεν έφτασα ποτέ κοντά στον γάμο από επιλογή

Στην προσωπική της ζωή, αλλά και το κεφάλαιο έρωτας και γάμος αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, η Μαρία Αλιφέρη μιλώντας στην Ζωή Κρονάκη και τον Τάσο Ιορδανίδη στην εκπομπή «Καλημέρα είπαμε;» στην ΕΡΤ.

«Δεν θα πω ότι με φοβόντουσαν οι άνδρες, απλά μάλλον είμαι δυσανάγνωστη. Μάλλον. Παρά το ότι είμαι αυτό που βλέπετε, δεν είμαι τίποτα περισσότερο και τίποτα λιγότερο. Δεν θέλουμε όμως οι άνθρωποι την ευθεία, πάμε ζιγκ ζαγκ. Είτε εγκλωβιζόμαστε στην εικόνα, που είναι η πρώτη παγίδα, είτε αρχίζουμε αρχίζουμε τις στροφές» ανέφερε αρχικά η Μαρία Αλιφέρη.

«Ερωτεύθηκα πολύ αλλά δεν έχασα τον έλεγχο. Με την έννοια ότι δεν ήμουν υπέρ της παρόρμησης, αυτό που λέμε αυθόρμητο. Είμαι του πιο εσωτερικού. Αυτό με αφορά και αυτό θέλω να βλέπω και στους άλλους. Δεν έφτασα ποτέ κοντά στον γάμο, από επιλογή.

Δεν έχω όμως τίποτα με τον γάμο, τον σέβομαι αφάνταστα και τον θεωρώ πολύ σοβαρή επιλογή και πολύ υπεύθυνή» υπογράμμισε η γνωστή ηθοποιός με αρκετή δόση ειλικρίνειας.