Μάργκοτ Ρόμπι: Το πιο προσβλητικό δώρο που δέχθηκε από συνάδελφό της

Η Μάργκοτ Ρόμπι αποκάλυψε ότι το χειρότερο δώρο που της έκανε ποτέ ένας συνάδελφος ηθοποιός.

Αυτό ήταν ένα βιβλίο που της έλεγε… να «τρώει λιγότερο».

Η Μάργκοτ Ρόμπι εξήγησε ότι το βιβλίο είχε στόχο να «αλλάξει το σώμα της»: «Πολύ, πολύ νωρίς στην καριέρα μου, ένας ηθοποιός που συνεργάστηκα μαζί του, άνδρας, μου έδωσε ένα βιβλίο με τίτλο Why French Women Don’t Get Fat».

Στη συνέχεια διευκρίνισε: «Στην ουσία ήταν ένα βιβλίο που σου έλεγε να τρως λιγότερο».

Το βιβλίο, γραμμένο από τη Mireille Guiliano το 2007, προκάλεσε έντονη αντίδραση στην ηθοποιό, η οποία είπε: «Έμεινα άφωνη, σκέφτηκα: “Τι στο διάολο, ρε φίλε;”».

Ωστόσο, δεν υπάρχει τρόπος να μάθουμε ποιος ήταν ο μυστηριώδης άνδρας, καθώς η Ρόμπι ανέφερε ότι «δεν έχει καμία ιδέα πού μπορεί να βρίσκεται τώρα».

Πρόσθεσε μιλώντας στη Charli: «Στην ουσία μου έδωσε ένα βιβλίο για να μου πει ότι πρέπει να χάσω βάρος. Και εγώ απλώς σκέφτηκα: “Ουάου”».

Με βάση την ημερομηνία κυκλοφορίας του βιβλίου, η Μάργκοτ Ρόμπι τότε πρωταγωνιστούσε στην διάσημη αυστραλιανή σαπουνόπερα Neighbours, στην οποία συμμετείχε από το 2008 έως το 2011.

Από εκεί, απευθύνθηκε στο αμερικανικό κοινό με τη σειρά του ABC Pan Am, και έκανε την μεγάλη έκρηξη όταν εμφανίστηκε μαζί με τον Λεονάρντο ΝτιΚάπριο στην ταινία του Μάρτιν Σκορσέζε The Wolf of Wall Street δύο χρόνια αργότερα.

Στο διαδίκτυο, πολλοί χρήστες εξέφρασαν τη θλίψη τους για την αποκάλυψη της Ρόμπι. Ένας χρήστης του Reddit έγραψε: «Δυστυχώς, αυτό το βιβλίο αντικατοπτρίζει τη βιομηχανία στο σύνολό της, γιατί δείτε πόσο διαφορετική είναι τώρα».

Άλλος σχολίασε: «Θυμάμαι αυτό το βιβλίο. Δυστυχώς, νόμιζα ότι θα ήταν χρήσιμο και θα με έκανε πιο κομψή. Έφτασα στο σημείο που έλεγε ότι οι άνδρες αγαπούν να φροντίζουν μικροκαμωμένες γυναίκες, και ότι αν ήσουν ψηλή και μεγαλόσωμη, αυτό είναι κακός οιωνός και η ζωή θα ήταν πιο δύσκολη. Δεν διάβασα τίποτα άλλο. Ακόμα με στοιχειώνει ως ένα από τα πιο τοξικά μηνύματα που έχω λάβει ποτέ».

Πηγή: news247.gr