Μάρα Δαρμουσλή: Tη μεγαλύτερη κατάθλιψη την έχω πάθει όταν προδόθηκα από φίλη

Με αφορμή το νέο της θεατρικό εγχείρημα, η Μάρα Δαρμουσλή έδωσε συνέντευξη αυτή την εβδομάδα στο ένθετο Secret των Παραπολιτικών και τη δημοσιογράφο Σάσα Σταμάτη.

Σ’ αυτήν, η εντυπωσιακή ηθοποιός και μοντέλο αναφέρθηκε στην προδοσία που βίωσε στο παρελθόν από στενό της πρόσωπο και την έκανε να αλλάξει νοοτροπία στο κομμάτι των διαπροσωπικών της σχέσεων.

Πιο συγκεκριμένα, η Μάρα Δαρμουσλή εξομολογήθηκε χαρακτηριστικά πως “τη μεγαλύτερη κατάθλιψη την έχω πάθει όταν προδόθηκα, όχι από άνδρα αλλά από φίλη. Είχα πάθει κατάθλιψη σε όλα. Έχασα τον ύπνο μου, την όρεξη μου, δεν ήθελα να σηκωθώ από το κρεβάτι”.

“Έκανε τον κύκλο του και από εκεί και πέρα με άλλαξε ως άνθρωπο. Δεν έχω φίλες, μια φίλη έχω”.

“Οι σχέσεις μου με τους άλλους ανθρώπους είναι πιο αντρικού στιλ. Περνάμε καλά, όταν κάτι μας προβληματίζει, το συζητάμε και, αν χαθούμε για ένα διάστημα και βρεθούμε μετά, δεν τρέχει και κάστανο” υπογράμμισε, εν συνεχεία, η Μάρα Δαρμουσλή στη νέα της συνέντευξη.