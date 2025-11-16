MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Μάρα Δαρμουσλή: Tη μεγαλύτερη κατάθλιψη την έχω πάθει όταν προδόθηκα από φίλη

|
THESTIVAL TEAM

Με αφορμή το νέο της θεατρικό εγχείρημα, η Μάρα Δαρμουσλή έδωσε συνέντευξη αυτή την εβδομάδα στο ένθετο Secret των Παραπολιτικών και τη δημοσιογράφο Σάσα Σταμάτη.

Σ’ αυτήν, η εντυπωσιακή ηθοποιός και μοντέλο αναφέρθηκε στην προδοσία που βίωσε στο παρελθόν από στενό της πρόσωπο και την έκανε να αλλάξει νοοτροπία στο κομμάτι των διαπροσωπικών της σχέσεων.

Πιο συγκεκριμένα, η Μάρα Δαρμουσλή εξομολογήθηκε χαρακτηριστικά πως “τη μεγαλύτερη κατάθλιψη την έχω πάθει όταν προδόθηκα, όχι από άνδρα αλλά από φίλη. Είχα πάθει κατάθλιψη σε όλα. Έχασα τον ύπνο μου, την όρεξη μου, δεν ήθελα να σηκωθώ από το κρεβάτι”.

“Έκανε τον κύκλο του και από εκεί και πέρα με άλλαξε ως άνθρωπο. Δεν έχω φίλες, μια φίλη έχω”.

“Οι σχέσεις μου με τους άλλους ανθρώπους είναι πιο αντρικού στιλ. Περνάμε καλά, όταν κάτι μας προβληματίζει, το συζητάμε και, αν χαθούμε για ένα διάστημα και βρεθούμε μετά, δεν τρέχει και κάστανο” υπογράμμισε, εν συνεχεία, η Μάρα Δαρμουσλή στη νέα της συνέντευξη.

Μάρα Δαρμουσλή

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 12 ώρες πριν

Όλα όσα αλλάζουν για έκδοση της Golden Visa – Πού διευκολύνονται οι επενδύσεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 4 ώρες πριν

Νάξος: Νεκρός ηλικιωμένος από σύγκρουση της μηχανής του με αγροτικό – Σε νοσοκομείο της Αττικής ένας 80χρονος

LIFESTYLE 3 ώρες πριν

Νίκος Πολυδερόπουλος για την εγκυμοσύνη της συντρόφου του: “Είμαι πολύ χαρούμενος και ευτυχισμένος”

LIFESTYLE 22 ώρες πριν

Γιώργος Γιαννιάς: Σκοτωθήκαμε για το πρόγραμμα πριν γίνουμε κουμπάροι

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 11 ώρες πριν

Ελληνική σφραγίδα στον ενεργειακό χάρτη ΝΑ Ευρώπης και Ανατολικής Μεσογείου – Πέντε ενεργειακά έργα στο προσκήνιο

ΥΓΕΙΑ 13 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Εκδήλωση ευαισθητοποίησης για την προωρότητα σήμερα στο δημαρχείο – Στα “μωβ” ο Λευκός Πύργος