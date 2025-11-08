MENOY

LIFESTYLE

Μάρα Δαρμουσλή: Είχα τάσεις λιποθυμίας, προσπαθούσα να βρω τρόπους να χάσω πολλά κιλά

|
THESTIVAL TEAM

Για τη μάχη που έδωσε στο παρελθόν με τη νευρική ανορεξία, όταν και εργαζόταν σαν μοντέλο, μίλησε η Μάρα Δαρμουσλή στο πλατό της εκπομπής «Τζενερέισον ΣΚ» το απόγευμα του Σαββάτου στην ΕΡΤ.

Η Μάρα Δαρμουσλή υποστήριξε πως ότι έκανε ήταν για επαγγελματικούς λόγους, με την ίδια να μην διστάζει να αναφερθεί στις λεπτομέρειες που έπρεπε να ακολουθήσει, με τα λόγια της να σοκάρουν. «Το κατάλαβα πάρα πολύ νωρίς. Ένα από τα βασικά μου συμπτώματα ήταν ότι είχα τάσεις λιποθυμίας. Είχα φωτοευαισθησία, επίσης, δεν άντεχα καθόλου το φως του ήλιου. Το πιο ύπουλο όμως όσον αφορά τις διατροφικές διαταραχές, γιατί αυτό μεταπήδησε και άλλαξε πρόσωπο, έγινε η βουλιμία.

Η βουλιμία μπορεί να εκφραστεί με πολλούς τρόπους, είτε με την πρόκληση εμετού είτε με άλλες μορφές, όπως η δική μου λόγω της δουλειάς. Μιλάω για τα χρόνια που ασχολούμουν με το μόντελινγκ, εκείνη την εποχή που υπήρχαν συγκεκριμένα νούμερα και έπρεπε να χωράς στο 36 γαλλικό, ανεξαρτήτου κατασκευής, οικογενειακής δομής ή οτιδήποτε.

Επομένως μέσα σε όλη αυτή την κατάχρηση προσπαθούσα να βρω τρόπους να χάσω πολλά κιλά και να διατηρώ τη γραμμή μου, που δεν ήταν φυσιολογική αλλά εφηβική. Δεν ήμουν όμως έφηβη και δεν μπορώ να είμαι για πάντα. Σ’ όλη αυτή την κατάσταση είχαν προστεθεί η κατάχρηση χαπιών και η εξουθενωτική γυμναστική.

Όλο αυτό το έκανα για να μη μου κλείσουν πόρτες, για να δουλεύω, γιατί ήθελα να είμαι όσο πιο σωστή γίνεται στη δουλειά μου. Επομένως, μέσα σε όλη αυτή την τελειομανία, που όλα ήθελα να είναι τέλεια και αλάνθαστα, έκανα το μεγαλύτερο λάθος» ανέφερε η Μάρα Δαρμουσλή στην εκπομπή της ΕΡΤ.

Μάρα Δαρμουσλή

