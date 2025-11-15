MENOY

Μάρα Δαρμουσλή: Έχασα τον ύπνο µου, την όρεξή µου, δεν ήθελα να σηκωθώ από το κρεβάτι

THESTIVAL TEAM

Η Μάρα Δαρμουσλή παραχώρησε μία συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης στο “Secret” και στη Σάσα Σταμάτη, με αφορμή τον ρόλο της στη θεατρική παράσταση «Τίμιες Πόρνες», στην οποία συμπρωταγωνιστεί με την Κρυσταλλία Κεφαλούδη.

Η ηθοποιός και πρώην μοντέλο μίλησε για τον ρόλο της στο θεατρικό έργο της Λένας Τερκεσίδου, αναφέροντας ότι ήταν μεγάλη πρόκληση για την ίδια να συνδιαλέγεται μόνη της με το κοινό.

Χαρακτηριστικά η Μάρα Δαρμουσλή είπε: «Είναι η πρώτη φορά που συνδιαλέγομαι μόνη µου µε το κοινό. Διηγούμαι και ζω μια αληθινή ιστορία. Κάθε φορά οι αντιδράσεις του κοινού διαφέρουν. Άλλοι κοιτούν µε περιέργεια, άλλοι αποστρέφουν το βλέμμα, άλλοι γελούν αμήχανα και πολλοί χρειάζονται ένα ποτάκι μετά. Τις ιστορίες που θα ακούσετε και θα δείτε στην παράσταση “Τίμιες Πόρνες” τις έχετε ξαναδεί σε δελτία ειδήσεων, σε κουτσομπολιά, στη γειτονιά, σε δυσάρεστα οικογενειακά τηλεφωνήματα… Αλλά αυτήν τη φορά τον λόγο έχει το θύμα».


«Αυτό που με δυσκόλεψε περισσότερο ήταν ο φόβος για το πώς θα αντιμετωπίσω την “Ειρήνη” που ζωντανεύω στη σκηνή, αν έρθει μετά το έργο και µου μιλήσει. Μεταφέρω μια ιστορία µε μεγάλο βάρος και ευθύνη. Αν κάποια στιγμή εμφανίζομαι λίγο πιο αποκαλυπτική, είναι το λιγότερο που µε νοιάζει».

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης η Μάρα Δαρμουσλή περιέγραψε τη πιο δύσκολη στιγμή της ζωής της. Το πρώην μοντέλο εξομολογήθηκε, ότι πέρασε βαριά κατάθλιψη, καθώς μία φίλη της την πρόδωσε. Για το λόγο αυτό πλέον συναναστρέφεται περισσότερο με άντρες και έχει μόνο μία φίλη.


«Τη μεγαλύτερη κατάθλιψη την έχω πάθει όταν προδόθηκα, όχι από άντρα, αλλά από φίλη. Είχα πάθει κατάθλιψη µε όλα. Έχασα τον ύπνο µου, την όρεξή µου, δεν ήθελα να σηκωθώ από το κρεβάτι. Έκανε τον κύκλο του και από εκεί και πέρα µε άλλαξε ως άνθρωπο. ∆εν έχω φίλες, µία φίλη έχω. Οι σχέσεις µου µε τους άλλους ανθρώπους είναι πιο αντρικού στυλ. Περνάμε καλά, όταν κάτι µας προβληματίζει, το συζητάμε και, αν χαθούμε για ένα διάστημα και βρεθούμε μετά, δεν τρέχει και κάστανο».

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

