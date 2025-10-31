MENOY

Μάνος Ιωάννου για Πέτρο Φιλιππίδη: Θα έκανα ό,τι περνάει από το χέρι μου να τον βοηθήσω

|
THESTIVAL TEAM

Ο Μάνος Ιωάννου παραχώρησε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής Πρωινό, την Παρασκευή, όπως είδαμε στον αέρα του ΑΝΤ1. Ο ηθοποιός κλήθηκε να μιλήσει τόσο για την φιλία που τον συνδέει με τον συνάδελφο του, Πέτρο Φιλιππίδη όσο και για τις υποθέσεις εκδικητικής πορνογραφίας.

Ειδικότερα, ο Μάνος Ιωάννου σημείωσε χαρακτηριστικά πως “είμαστε φίλοι με τον Πέτρο Φιλιππίδη, μιλάμε γενικά. Ο άνθρωπος προσπαθεί να είναι καλά και γω του εύχομαι τα καλύτερα. Είναι φίλος μου, τον αγαπάω και εννοείται ότι θα έκανα ό,τι περνάει από το χέρι μου για να τον βοηθήσω”.

Όσον αφορά, δε, τις υποθέσεις εκδικητικής πορνογραφίας, ο ηθοποιός τοποθετήθηκε ως εξής. “Όταν γίνεται κάτι, νομίζω πως γίνεται με συναίνεση. Από τη στιγμή που το δέχεται ο άλλος μετά, ό,τι και να γίνει, έχουν και οι δυο ευθύνη”.

“Το κάνουμε εμείς οι δύο, το βιντεοσκοπούμε και μετά, ναι, υπάρχει περίπτωση ο άλλος να το δείξει. Οπότε αυτός που το κάνει, καλύτερα να το σκέφτεται καλύτερα και να το φιλτράρει καλύτερα στο μυαλό του. Τι, έχετε περάσει μια ζωή μαζί και τον εμπιστεύεσαι;” πρόσθεσε, εν συνεχεία, ο Μάνος Ιωάννου στην κάμερα της εκπομπής του Γιώργου Λιάγκα στον ΑΝΤ1.

